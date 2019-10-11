Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе. По его мнению, для достижения договоренностей о разводе сил нужна политическая воля.

Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе

Теннис Даниил Медведев: Уничтожал соперника подачей Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над итальянцем Фабио Фоньини в четвертьфинале "Мастерса" в Шанхае, а также рассказал об ожиданиях от противостояния с греком Стефаносом Циципасом.

Здоровье Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру воздуха в квартире В ведомстве предупредили, что при повышенной температуре снижается работоспособность, а утомление наступает быстрее.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове был судим за изнасилование Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове ранее несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за изнасилование.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Экономика Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.

Экономика «Яндекс. Такси» и «Везет» подали новое ходатайство в ФАС "Яндекс.Такси" внесла новое ходатайство по сделке с ГК "Везет" в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, отозвав предыдущее в связи с изменением структуры сделки.

Политика Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.

Происшествия В Станице Луганской полиция эвакуирует людей из-за сообщений о минировании городских объектов Сотрудники Станично-Луганского отдела оккупационной полиции и боевики батальона "Луганск-1" эвакуировали рабочих и посетителей и взяли под охрану периметр вокруг указанных в сообщении объектов.

Армия и оружие Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут «плакать и аплодировать» В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».

Происшествия Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.

Экономика ФАС разрешила ПГК купить контрольный пакет «Трансконтейнера» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила "Первой грузовой компании" (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) приобрести контрольный пакет акций железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер", но выдала предписание, сообщила пресс-служба регулятора.

Общество Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Шоу-бизнес Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Шоу-бизнес Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.

Происшествия В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.

Армия и оружие США направят тысячи военных в Саудовскую Аравию США планируют отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию после того, как там произошла атака на нефтяные объекты 14 сентября.

Армия и оружие США заинтересовались уникальной российской подводной лодкой В США проявили большой интерес к возможностям перспективной российской подводной лодки, разрабатываемой в развитие советского проекта «Пиранья».

Космос На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.

Экономика Акции «Яндекса» упали более чем на 15% Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.

Армия и оружие На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.