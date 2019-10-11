Президент Украины Владимир Зеленский не смог выполнить свои обязательства в рамках принятого на встрече в Минске решения по разведению сил в Донбассе, заявил российский лидер Владимир Путин. В Киеве же националисты пригрозили Зеленскому вступить в войну с ДНР и ЛНР в случае отвода подразделений ВСУ.

Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе

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