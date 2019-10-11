Политика

Газета.RuГазета.RuПутин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не смог выполнить свои обязательства в рамках принятого на встрече в Минске решения по разведению сил в Донбассе, заявил российский лидер Владимир Путин. В Киеве же националисты пригрозили Зеленскому вступить в войну с ДНР и ЛНР в случае отвода подразделений ВСУ.
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Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе

Известия09:05

Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе

RT на русском05:20

Путин: Зеленский не может обеспечить развод сил и техники в Донбассе из-за националистов

ТАСС05:37

Путин объяснил, почему не получается развести силы в Донбассе

Российская газета05:37

Путин заявил о неспособности Зеленского развести войска в Донбассе

РБК05:48

Путин обвинил Зеленского в отсутствии политической воли

Московский Комсомолец06:08

Путин прокомментировал развод сил в Донбассе

РИА Новости05:39
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Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
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Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Политика

Трамп выдвинул нового посла США в России

Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
РБК 12:53
Музыка

На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv 04:26
Кино

Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»

КиноПоиск 09 октября в 13:09
Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 19%

Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
RT на русском 11:34
Спорт

Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата мира 2019 года в индивидуальном многоборье, его соотечественник Артур Далалоян взял серебро, а бронза у украинца Олега Верняева.
Вести.Ru 13:30
Армия и оружие

Турция начала военную операцию на севере Сирии

DP.RU 09 октября в 09:26
Футбол

Новиков: «В „Динамо“ чувствуется напряжение»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Кирилл Новиков накануне матче чемпионата России против «Краснодара» сообщил, что его подопечные полны решимости прервать череду неудач.
ProstoProSport 13:30
Космос

У Сатурна обнаружилось 20 новых спутников

Команда астрономов из Института Карнеги с помощью телескопа Субару обнаружила 20 новых лун Сатурна. Ранее рекордсменом считался Юпитер.
Ореанда-Новости 09 октября в 04:30
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 04:46
Происшествия

Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Происшествия

СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске

РИА Новости 13:02
Шоу-бизнес

Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла морские испытания

Петербургский судостроительный завод АО «Адмиралтейские верфи» («Варшавянка») завершил морской этап государственных испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», предназначенной для Тихоокеанского флота.
ТК Звезда 10:59
Армия и оружие

США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных

Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 12:15
Общество

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне в Москве закроется 15 ноября

Кинотеатр "Соловей", расположенный на Дружинниковской улице в центре Москвы, закроется 15 ноября.
ТАСС 12:08
Политика

Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США

Коммерсантъ 04:23
Политика

Bloomberg: США и Китай достигли частичного соглашения по торговле

Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
RT на русском 13:44
Футбол

Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
Metaratings вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк сделала заявление

Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Политика

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Наука

В египетской гробнице нашли древнейшую карту загробного мира

В Египте обнаружили древнейшую известную «карту» загробного мира, возраст которой оценили примерно в четыре тысячи лет.
МИР 24 09 октября в 04:42
Происшествия

Пропавшую в Саратове девятилетнюю девочку нашли мертвой

Девятилетняя девочка, пропавшая в Саратове в среду по пути из дома в школу, найдена мертвой, сообщил РИА Новости в пятницу зампред правительства области Роман Бусаргин.
РИА Новости вчера в 19:42
Происшествия

Cуд оштрафовал адвоката Беньяша за нападение на полицейских

В Ленинском районном суде Краснодара 11 октября состоялось оглашение приговора по делу 41-летнего адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейских.
Деловая газета. Юг 10:14
Игры

Sony объявила сроки выхода PlayStation 5

Новая приставка PlayStation 5 выйдет в продажу в конце 2020 года.
РБК 08 октября в 10:36
Гаджеты

Xiaomi выпустила свои первые холодильники

Ferra 06:46
Политика

Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

Американский киноактер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, заявил, что не обладает информацией о начислении ему пенсии в России.
Lenta.ru 12:58
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Подросток 2 года прикован к постели из-за вросшего волоса в его теле

Ugpressa.ru 13:05
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