Политика
Газета.RuПутин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не смог выполнить свои обязательства в рамках принятого на встрече в Минске решения по разведению сил в Донбассе, заявил российский лидер Владимир Путин. В Киеве же националисты пригрозили Зеленскому вступить в войну с ДНР и ЛНР в случае отвода подразделений ВСУ.
Читать в источнике
Оценить265
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
Политика
Трамп выдвинул нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Кино
Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 19%
Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро
Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата мира 2019 года в индивидуальном многоборье, его соотечественник Артур Далалоян взял серебро, а бронза у украинца Олега Верняева.
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на севере Сирии
Футбол
Новиков: «В „Динамо“ чувствуется напряжение»
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Кирилл Новиков накануне матче чемпионата России против «Краснодара» сообщил, что его подопечные полны решимости прервать череду неудач.
Космос
У Сатурна обнаружилось 20 новых спутников
Команда астрономов из Института Карнеги с помощью телескопа Субару обнаружила 20 новых лун Сатурна. Ранее рекордсменом считался Юпитер.
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла морские испытания
Петербургский судостроительный завод АО «Адмиралтейские верфи» («Варшавянка») завершил морской этап государственных испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», предназначенной для Тихоокеанского флота.
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
Общество
Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне в Москве закроется 15 ноября
Кинотеатр "Соловей", расположенный на Дружинниковской улице в центре Москвы, закроется 15 ноября.
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Политика
Bloomberg: США и Китай достигли частичного соглашения по торговле
Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Футбол
Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
Наука
В египетской гробнице нашли древнейшую карту загробного мира
В Египте обнаружили древнейшую известную «карту» загробного мира, возраст которой оценили примерно в четыре тысячи лет.
Происшествия
Пропавшую в Саратове девятилетнюю девочку нашли мертвой
Девятилетняя девочка, пропавшая в Саратове в среду по пути из дома в школу, найдена мертвой, сообщил РИА Новости в пятницу зампред правительства области Роман Бусаргин.
Происшествия
Cуд оштрафовал адвоката Беньяша за нападение на полицейских
В Ленинском районном суде Краснодара 11 октября состоялось оглашение приговора по делу 41-летнего адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейских.
Игры
Sony объявила сроки выхода PlayStation 5
Новая приставка PlayStation 5 выйдет в продажу в конце 2020 года.
Политика
Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России
Американский киноактер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, заявил, что не обладает информацией о начислении ему пенсии в России.
Комментарии