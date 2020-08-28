Экономика

REGNUMREGNUMПутин – Минниханову: Татария не обижена финансовой поддержкой

Ново-Огарево, Московская область, 28 августа 2020, 17:16 — REGNUM Татария находится среди лидирующих регионов России по целому ряду показателей в течение многих лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с главой республики Рустамом Миннихановым.
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Минниханов попросил у Путина справедливой поддержки регионов

TatCenter11:32

Путин обсудит с главой Татарстана выделение республике финансовой помощи

Известия11:29

Путин – Минниханову: Татария не обижена финансовой поддержкой

REGNUM10:16

Путин пообещал Минниханову обсудить вопросы финансовой помощи Татарстану

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Путин согласился дополнительно обсудить вопросы распределения финансовой помощи Татарстану

ТАСС10:18

Путин согласился обсудить дополнительное финансирование Татарстана

Взгляд.ру11:05

Минниханов — Путину: «Обращаюсь к вам за поддержкой в справедливом распределении финансовой помощи»

Реальное время10:15
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Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 11:42, Ашберн
Футбол

«Аталанта» достигла договоренности о покупке Миранчука

Московский "Локомотив" и "Аталанта" достигли договоренности о переходе полузащитника Алексея Миранчука.
Российская газета 03:05
Шоу-бизнес

«Глазами любимого»: Анастасия Волочкова показала откровенное фото

В своем Instagram аккаунте балерина публикует очень личные фото с интересными подписями.
CT news 11:20
Шоу-бизнес

Брэд Питт прилетел на отдых во Францию с 27-летней моделью

Актер прибыл в эту страну на отдых на частном самолете. По словам свидетелей, пара ничуть не скрывала своих чувств.
Evo-rus.com 09:31
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Энергетика

«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

Киев, 27 августа 2020, 11:23 — REGNUM В сентябре газ для населения Украины подорожает на 10−45% относительно августа, сообщила пресс-служба компании.
REGNUM вчера в 04:23
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Происшествия

Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в хищении более 1 млрд рублей

Дело в отношении хищений возбуждено еще в начале августа. Солнцев пришел в РКК «Энергия» 1 августа 2014 г. на пост врио президента.
Ведомости 09:50
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Футбол

Яка Бийол может перейти в «Блэкберн»

Сообщается, что 21-летний Яка Бийол получил интересное предложение от британцев, над которым думает и он сам, и руководство ЦСКА.
CT news 09:49
Политика

Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил, что из-за ухудшившихся проблем со здоровьем он принял решение оставить пост главы правительства.
Интерфакс 06:28
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Общество

Мать Аллы Вербер скончалась в первую годовщину похорон дочери

Мать покойной вице-президентки компании Mercury Аллы Вербер Татьяна скончалась на 89-м году жизни в первую годовщину похорон дочери.
Lenta.ru 09:00
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Политика

Азаров рассказал о последствиях разрыва связей между Киевом и Минском

Заморозка всех контактов между Киевом и Минском связана с тем, что на Украине существует лишь марионеточное правительство, которое выполняет волю своих хозяев, заявляет бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Народные новости 10:03
Экономика

34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Кабинет министров РФ подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на ежемесячные детские пособия для маленьких россиян в возрасте от 3 до 7 лет.
Live24 04:54
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Политика

Германия может ввести санкции против РФ из-за Навального

Германия будет готова ввести санкции против России в случае, если в Берлине придут к выводу, что за отравлением Алексея Навального стоит Москва.
Газета.Ru 10:05
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Политика

В США обвиненный в шпионаже спецназовец сознался в связях с ГРУ

Бывший американский спецназовец Питер Деббинс сознался в том, что имел связи с российскими разведчиками, сообщает The Washington Post.
Общественная служба новостей 00:47
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Происшествия

В Петербурге полицейских задержали по подозрению в вымогательстве

Оперативники Управления собственной безопасности Главка задержали их по подозрению в получении взятки и превышению должностных полномочий.
Российская газета 10:51
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Театры

БДТ откроет продажу билетов на новый сезон 29 августа

Петербургский дневник 09:07
Политика

Путин сообщил о создании для помощи Белоруссии резерва из силовиков

МонаВиста вчера в 09:13
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Кино

Портал Empire показал персонажей «Дюны» — и песчаного червя

Помимо основных персонажей проекта, некоторых из которых показывали на кадрах ранее, на одной из обложек частично представлен новый дизайн песчаного червя — Шаи-Хулуд.
Игромания.ру 11:19
Хоккей

«Спартак» проиграл в овертайме «Витязю» в матче Кубка мэра Москвы

Газета.Ru 10:48
Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение в поселке под Оренбургом

ТАСС 10:28
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Общество

Роскомнадзор заявил о возможной блокировке роликов в TikTok

В ответ на сообщение члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича Роскомнадзор направил в Росмолодежь запрос о принятии решения по запрету на распространение видеороликов, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 07:59
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Происшествия

В Петербурге в задымленной квартире нашли истощенных малышей

Санкт-Петербург, 28 августа 2020, 18:37 — REGNUM В Петербурге спасатели обнаружили в квартире, куда приехали на вызов о пожаре, двух истощенных маленьких детей.
REGNUM 11:37
Спорт

WADA отреагировало на увольнение Гануса с поста главы РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность в связи с увольнением Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
RT на русском 09:47
Автоспорт

Кандидат на замену Квята приглашен на тесты AlphaTauri

CT news 11:26
Политика

ЕС подал апелляцию в споре с РФ по энергокорректировкам

ЕС подал апелляцию в соответствующий орган Всемирной торговой организации (ВТО) на решение третейской группы в споре с Россией по энергокорректировкам, сообщает Минэкономразвития РФ.
Вести.Ru 06:35
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Экономика

РБК сообщил, что самозанятые вывели более 130 млрд рублей из тени

С 2019 года самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru 02:24
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Общество

В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России

Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать и платить пенсии напрямую из бюджета, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Ведомости вчера в 08:01
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Политика

Тихановская попросила уважать суверенитет Белоруссии

Тихановская заявила, что испытывает гордость за народ Белоруссии, который "нашёл внутреннюю силу", чтобы вести борьбу за свои права.
Ореанда-Новости 09:49
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Армия и оружие

Новую китайскую малошумную подлодку назвали копией американской субмарины

В Китае сообщили, что к выходу в море готова новая малошумная подлодка Type 096. СМИ назвали её копией американской субмарины.
Ferra 11:27
Армия и оружие

Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки

Минобороны опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск", который участвовал в учениях "Океанский щит" недалеко от берегов Аляски.
РИА Новости 09:19
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Армия и оружие

Гонки бронемашин США и РФ в Сирии попали на видео

Один из пользователей социальной сети «Twitter» опубликовал на своей странице видео из Сирии, на котором военные бронированные машины США и России таранят друг друга.
Рамблер вчера в 00:03
Экономика

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Петербургская компания «Игристые вина», известная брендами «Лев Голицынъ», «Ленинградское» и другими, больше не выпускает игристые вина, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Дудко.
Коммерсантъ вчера в 17:20
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Рустам Нургалиевич Минниханов
Российский политик
Российский политик. Президент Татарстана с 25 марта 2010. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель совета директоров ПАО «Татнефть», председатель совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», председатель совета директоров ОАО «Связьинвестнефтехим», председатель попечительского совета футбольного клуба Рубин, председатель Попечительского совета и Наблюдательного совета Казанского федерального университета.
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