Экономика
REGNUMПутин – Минниханову: Татария не обижена финансовой поддержкой
Ново-Огарево, Московская область, 28 августа 2020, 17:16 — REGNUM Татария находится среди лидирующих регионов России по целому ряду показателей в течение многих лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с главой республики Рустамом Миннихановым.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 11:42, Ашберн
Футбол
«Аталанта» достигла договоренности о покупке Миранчука
Московский "Локомотив" и "Аталанта" достигли договоренности о переходе полузащитника Алексея Миранчука.
Российская газета 03:05
Шоу-бизнес
«Глазами любимого»: Анастасия Волочкова показала откровенное фото
В своем Instagram аккаунте балерина публикует очень личные фото с интересными подписями.
CT news 11:20
Шоу-бизнес
Брэд Питт прилетел на отдых во Францию с 27-летней моделью
Актер прибыл в эту страну на отдых на частном самолете. По словам свидетелей, пара ничуть не скрывала своих чувств.
Evo-rus.com 09:31
Энергетика
«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%
Киев, 27 августа 2020, 11:23 — REGNUM В сентябре газ для населения Украины подорожает на 10−45% относительно августа, сообщила пресс-служба компании.
REGNUM вчера в 04:23
Происшествия
Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в хищении более 1 млрд рублей
Дело в отношении хищений возбуждено еще в начале августа. Солнцев пришел в РКК «Энергия» 1 августа 2014 г. на пост врио президента.
Ведомости 09:50
Футбол
Яка Бийол может перейти в «Блэкберн»
Сообщается, что 21-летний Яка Бийол получил интересное предложение от британцев, над которым думает и он сам, и руководство ЦСКА.
CT news 09:49
Политика
Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил, что из-за ухудшившихся проблем со здоровьем он принял решение оставить пост главы правительства.
Интерфакс 06:28
Общество
Мать Аллы Вербер скончалась в первую годовщину похорон дочери
Мать покойной вице-президентки компании Mercury Аллы Вербер Татьяна скончалась на 89-м году жизни в первую годовщину похорон дочери.
Lenta.ru 09:00
Политика
Азаров рассказал о последствиях разрыва связей между Киевом и Минском
Заморозка всех контактов между Киевом и Минском связана с тем, что на Украине существует лишь марионеточное правительство, которое выполняет волю своих хозяев, заявляет бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Народные новости 10:03
Экономика
34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей
Кабинет министров РФ подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на ежемесячные детские пособия для маленьких россиян в возрасте от 3 до 7 лет.
Live24 04:54
Политика
Германия может ввести санкции против РФ из-за Навального
Германия будет готова ввести санкции против России в случае, если в Берлине придут к выводу, что за отравлением Алексея Навального стоит Москва.
Газета.Ru 10:05
Политика
В США обвиненный в шпионаже спецназовец сознался в связях с ГРУ
Бывший американский спецназовец Питер Деббинс сознался в том, что имел связи с российскими разведчиками, сообщает The Washington Post.
Общественная служба новостей 00:47
Происшествия
В Петербурге полицейских задержали по подозрению в вымогательстве
Оперативники Управления собственной безопасности Главка задержали их по подозрению в получении взятки и превышению должностных полномочий.
Российская газета 10:51
Театры
БДТ откроет продажу билетов на новый сезон 29 августа
Петербургский дневник 09:07
Политика
Путин сообщил о создании для помощи Белоруссии резерва из силовиков
МонаВиста вчера в 09:13
Кино
Портал Empire показал персонажей «Дюны» — и песчаного червя
Помимо основных персонажей проекта, некоторых из которых показывали на кадрах ранее, на одной из обложек частично представлен новый дизайн песчаного червя — Шаи-Хулуд.
Игромания.ру 11:19
Общество
Роскомнадзор заявил о возможной блокировке роликов в TikTok
В ответ на сообщение члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича Роскомнадзор направил в Росмолодежь запрос о принятии решения по запрету на распространение видеороликов, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 07:59
Происшествия
В Петербурге в задымленной квартире нашли истощенных малышей
Санкт-Петербург, 28 августа 2020, 18:37 — REGNUM В Петербурге спасатели обнаружили в квартире, куда приехали на вызов о пожаре, двух истощенных маленьких детей.
REGNUM 11:37
Спорт
WADA отреагировало на увольнение Гануса с поста главы РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность в связи с увольнением Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
RT на русском 09:47
Политика
ЕС подал апелляцию в споре с РФ по энергокорректировкам
ЕС подал апелляцию в соответствующий орган Всемирной торговой организации (ВТО) на решение третейской группы в споре с Россией по энергокорректировкам, сообщает Минэкономразвития РФ.
Вести.Ru 06:35
Экономика
РБК сообщил, что самозанятые вывели более 130 млрд рублей из тени
С 2019 года самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru 02:24
Общество
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать и платить пенсии напрямую из бюджета, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Ведомости вчера в 08:01
Политика
Тихановская попросила уважать суверенитет Белоруссии
Тихановская заявила, что испытывает гордость за народ Белоруссии, который "нашёл внутреннюю силу", чтобы вести борьбу за свои права.
Ореанда-Новости 09:49
Армия и оружие
Новую китайскую малошумную подлодку назвали копией американской субмарины
В Китае сообщили, что к выходу в море готова новая малошумная подлодка Type 096. СМИ назвали её копией американской субмарины.
Ferra 11:27
Армия и оружие
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Минобороны опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск", который участвовал в учениях "Океанский щит" недалеко от берегов Аляски.
РИА Новости 09:19
Армия и оружие
Гонки бронемашин США и РФ в Сирии попали на видео
Один из пользователей социальной сети «Twitter» опубликовал на своей странице видео из Сирии, на котором военные бронированные машины США и России таранят друг друга.
Рамблер вчера в 00:03
Экономика
Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина
Петербургская компания «Игристые вина», известная брендами «Лев Голицынъ», «Ленинградское» и другими, больше не выпускает игристые вина, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Дудко.
Коммерсантъ вчера в 17:20