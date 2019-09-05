Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке

"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Читать в источнике
Комментировать514
с чего всё началось

Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском03:44

Подробнее о событии

Путин пообещал части молодых россиян ипотеку под 2% годовых

URA.Ru03:59

Сбербанк заявил о готовности участвовать в проекте льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Интерфакс07:06

Лимаренко заявил об актуальности ипотеки под 2% молодым семьям для Сахалина

РИА Новости09:30

Лимаренко заявил, что ипотека под 2% решит вопрос с дорогим жильем на Сахалине

ТАСС09:45

Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

RT на русском03:44

Путин анонсировал программу ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке

Коммерсантъ03:37

Сенатор назвал условие, при котором возможна льготная ипотека в ДФО

РЕН ТВ05:49
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 10:24, Вашингтон
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Происшествия

Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Общество

Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Армия и оружие

В Сирии погибли трое российских военнослужащих

Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.
Ведомости 09:17
Происшествия

МЧС назвало причину крушения катера у берегов Крыма

РИА Новости 09:21
Общество

Канатоходец прошелся между башнями «Москва-Сити» и попал на видео

РИА Новости 08:57
Интернет

В «ВК» появился бот, который позволяет твоим друзьям узнать, заходишь ли ты на Pornhub

Playboyrussia.com 09:49
Общество

Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного

Газета.Ru вчера в 19:19
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Теннис

Надаль стал последним полуфиналистом US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС 00:46
Наука

Лихорадка Эбола продолжила убивать людей даже после выписки из больницы

Мори Кейта (Mory Keita) и международная группа врачей в рамках программы наблюдения за выжившими после Эболы подсчитали смертность пациентов после выписки из больницы.
N+1 06:47
Политика

МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США

Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Политика

Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Политика

Сечин призвал «Транснефть» извиниться перед Шредером

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что "Транснефть" должна извиниться за свои комментарии на письмо экс-канцлера Германии Герхарда Шредера после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
ПРАЙМ вчера в 05:12
Футбол

Сын двукратного чемпиона мира Кафу умер, играя в футбол

Вести.Ru 04:30
Происшествия

СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»

Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
RT на русском 07:39
Общество

Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Известия 07:33
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия 00:51
Общество

Соцслужбы Италии забрали у россиянки 5-летнего ребенка

Газета.Ru 01:12
Экономика

«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Транспорт

В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия 00:26
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея, сообщили СМИ

Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея (Алексей Узенюк), сообщило агентство "Москва".
РИА Новости 10:05
Интернет

К концу сентября в России закончатся IP-адреса

До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
РБК 08:35
Транспорт

Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

REGNUM 06:35
Политика

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.
Газета.Ru 09:20
Политика

Кузнецова рассказала об обнаружении в сирийских тюрьмах детей-россиян

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова во время визита в Сирию обнаружила в тюрьмах страны детей — граждан России.
Известия 09:29
Киберспорт

Игрок Virtus.pro может перейти в Natus Vincere

Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.
Матч ТВ вчера в 03:20
Здоровье

В клинике МЧС начнут бесплатно лечить петербуржцев

Клиника МЧС начнет оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям Петербурга.
АБН вчера в 19:30
Как работают Яндекс.Новости?
ВЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное