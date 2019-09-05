Экономика
Газета.RuПутин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 23:17, Вашингтон
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Политика
Зеленский обсудил с сенаторами США поставки СПГ на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.
RT на русском 15:32
Армия и оружие
Из-за санкций на российские подлодки поставили старье
На российские подлодки, которые дежурят у берегов Сирии, из-за санкций заменили батареи импортного производства на старые советские.
Утро.ru 09:47
Экономика
В Deloitte рассказали, как повысить привлекательность «русских офшоров» для бизнеса
Президент РФ Владимир Путин в августе минувшего года подписал пакет законов, предусматривающих создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьского в Калининградской области и острова Русского в Приморском крае.
ПРАЙМ 22:19
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости 16:10
Энергетика
Reuters сообщило об уходе Exxon Mobil из Норвегии
Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil продаст свои нефтегазовые активы в Норвегии за $4 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 19:59
Армия и оружие
В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе
"Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", - добавил Данфорд.
ТАСС 21:00
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Хоккей
Панарин не исключил переезда в США после окончания карьеры
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» заявил, что хотел бы остаться в США после завершения игровой карьеры.
Спорт день за днем 12:40
Армия и оружие
Строители в Алеппо за 1,5 года восстановили и возвели заново 200 домов
РИА Новости 22:08
Единоборства
Омич Шлеменко проиграл бой американцу Ханикатту
Омский боец Александр Шлеменко в поединке на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night уступил американцу Крисом Ханикаттом.
Новый Омск 11:33
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до 30 человек
Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис заявил, что число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 30.
РИА Новости 21:12
Музыка
Ники Минаж объявила об окончании карьеры
Американская певица Ники Минаж проинформировала о завершении карьеры. Об этом она написала на своей странице в твиттере.
Газета.Ru 17:38
Политика
МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина
Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM 20:22
Политика
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
В материале говорится, что Польша является врагом российской государственности, который не признает никаких правил.
Известия 21:40
Экономика
«Выжечь поляну частных клиник»: зачем Минздрав предложил ввести двойное лицензирование медицинских проектов
Международный опыт показывает, что в большинстве стран с развитой системой здравоохранения – Германия, Израиль, Испания, Турция, Канада, Сингапур и другие – окончательному лицензированию медицинских организаций частной формы собственности предшествует процесс согласования, создания и размещения медицинской организации по заявляемым профилям с учетом реальных потребностей населения.
Vademecum вчера в 06:06
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Политика
Нижегородская область продолжит развивать сотрудничество с регионами Дальнего Востока
В свою очередь Глеб Никитин заявил о продолжении сотрудничества Нижегородской области с регионами Дальнего Востока, добавив, что уже заключены соглашения с 5 из 11 субъектов ДФО (Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область).
ФедералПресс вчера в 11:30
Наука
Безбилетные пассажиры
По словам Светланы Поддубко из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, после вскрытия крышки прибора оказалось, что он вышел из строя из-за размножения плесневых грибов на изоляции проводов: она была практически разрушена, а на проводах наблюдались многочисленные наросты синего цвета (предположительно, окислы меди), из-за которых и произошло замыкание.
N+1 03 сентября в 04:27
Футбол
«Зенит» этим летом мог приобрести защитника «Ювентуса»
Soccer.ru 18:46
Общество
Выселенный на улицу российский онкобольной отказался от жилья
Онкобольной житель Сочи Андрей Мартынов, которого лишили жилья и выселили из пансионата на улицу, отказался от госпитализации и другой помощи городских властей.
Lenta.ru вчера в 09:56
Происшествия
В Колпино иномарка сбила двоих детей
Online47.ru 13:45
Культура
Сэр Пол Маккартни написал книжку для детей
Pravda.Ru 05:54
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Авто
Kia обновила удешевленный Kia Sportage
Новые автомобили вчера в 23:02
Политика
Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора.
Известия 04:49
Космос
В пузырях Ферми происходит что-то странное
Считается, что гамма-излучение в пузырях Ферми формируется за счет космических лучей, представляющих собой высокоэнергетические частицы.
AstroNews.ru 12:32
Происшествия
После обыска в штабе Навального задержали восемь человек
В ходе обысков в московском штабе Алексея Навального были задержаны восемь человек. Об этом ТАСС сообщила адвокат Татьяна Молоканова.
Lenta.ru 16:44