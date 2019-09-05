Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке

Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".
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Сенатор назвал условие, при котором возможна льготная ипотека в ДФО

РЕН ТВ05:49

Эксперт прокомментировал идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

RT на русском15:48

Привлечь кадры и молодежь. Путин снизил до 2% ставку по ипотеке для Дальнего Востока

ТАСС10:58

Эксперты оценили идею двухпроцентной ипотеки для Дальнего Востока

Известия19:11

Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%

Ведомости03:38

Путин анонсировал программу ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке

Коммерсантъ03:37

Осипов: льготная ипотека поможет в освоении «дальневосточного гектара»

РИА Новости08:38
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 23:17, Вашингтон
Политика

Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Политика

Зеленский обсудил с сенаторами США поставки СПГ на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.
RT на русском 15:32
Армия и оружие

Из-за санкций на российские подлодки поставили старье

На российские подлодки, которые дежурят у берегов Сирии, из-за санкций заменили батареи импортного производства на старые советские.
Утро.ru 09:47
Экономика

В Deloitte рассказали, как повысить привлекательность «русских офшоров» для бизнеса

Президент РФ Владимир Путин в августе минувшего года подписал пакет законов, предусматривающих создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьского в Калининградской области и острова Русского в Приморском крае.
ПРАЙМ 22:19
Политика

Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости 16:10
Энергетика

Reuters сообщило об уходе Exxon Mobil из Норвегии

Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil продаст свои нефтегазовые активы в Норвегии за $4 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 19:59
Армия и оружие

В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе

"Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", - добавил Данфорд.
ТАСС 21:00
Происшествия

В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8

РИА Новости 08:37
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Хоккей

Панарин не исключил переезда в США после окончания карьеры

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» заявил, что хотел бы остаться в США после завершения игровой карьеры.
Спорт день за днем 12:40
Армия и оружие

Строители в Алеппо за 1,5 года восстановили и возвели заново 200 домов

РИА Новости 22:08
Единоборства

Омич Шлеменко проиграл бой американцу Ханикатту

Омский боец Александр Шлеменко в поединке на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night уступил американцу Крисом Ханикаттом.
Новый Омск 11:33
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до 30 человек

Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис заявил, что число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 30.
РИА Новости 21:12
Музыка

Ники Минаж объявила об окончании карьеры

Американская певица Ники Минаж проинформировала о завершении карьеры. Об этом она написала на своей странице в твиттере.
Газета.Ru 17:38
Политика

МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина

Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM 20:22
Политика

Журналист назвал Польшу врагом российской государственности

В материале говорится, что Польша является врагом российской государственности, который не признает никаких правил.
Известия 21:40
Хоккей

Актёр Ярушин проспорил Бобровскому и теперь сочинит про вратаря песню

Чемпионат 16:18
Экономика

«Выжечь поляну частных клиник»: зачем Минздрав предложил ввести двойное лицензирование медицинских проектов

Международный опыт показывает, что в большинстве стран с развитой системой здравоохранения – Германия, Израиль, Испания, Турция, Канада, Сингапур и другие – окончательному лицензированию медицинских организаций частной формы собственности предшествует процесс согласования, создания и размещения медицинской организации по заявляемым профилям с учетом реальных потребностей населения.
Vademecum вчера в 06:06
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Политика

Нижегородская область продолжит развивать сотрудничество с регионами Дальнего Востока

В свою очередь Глеб Никитин заявил о продолжении сотрудничества Нижегородской области с регионами Дальнего Востока, добавив, что уже заключены соглашения с 5 из 11 субъектов ДФО (Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область).
ФедералПресс вчера в 11:30
Наука

Безбилетные пассажиры

По словам Светланы Поддубко из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, после вскрытия крышки прибора оказалось, что он вышел из строя из-за размножения плесневых грибов на изоляции проводов: она была практически разрушена, а на проводах наблюдались многочисленные наросты синего цвета (предположительно, окислы меди), из-за которых и произошло замыкание.
N+1 03 сентября в 04:27
Футбол

«Зенит» этим летом мог приобрести защитника «Ювентуса»

Soccer.ru 18:46
Общество

Выселенный на улицу российский онкобольной отказался от жилья

Онкобольной житель Сочи Андрей Мартынов, которого лишили жилья и выселили из пансионата на улицу, отказался от госпитализации и другой помощи городских властей.
Lenta.ru вчера в 09:56
Происшествия

В Колпино иномарка сбила двоих детей

Online47.ru 13:45
Культура

Сэр Пол Маккартни написал книжку для детей

Pravda.Ru 05:54
Наука

Заикнемся о мышах

Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Авто

Kia обновила удешевленный Kia Sportage

Новые автомобили вчера в 23:02
Политика

Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора.
Известия 04:49
Космос

В пузырях Ферми происходит что-то странное

Считается, что гамма-излучение в пузырях Ферми формируется за счет космических лучей, представляющих собой высокоэнергетические частицы.
AstroNews.ru 12:32
Происшествия

После обыска в штабе Навального задержали восемь человек

В ходе обысков в московском штабе Алексея Навального были задержаны восемь человек. Об этом ТАСС сообщила адвокат Татьяна Молоканова.
Lenta.ru 16:44
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