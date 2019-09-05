Экономика
Газета.RuПутин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".
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Эксперт прокомментировал идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
RT на русскомвчера в 15:48
Путин анонсировал программу ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке
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Во время тренировочного полета в небе над Липецком столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34.
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REGNUM 02:41
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Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
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В аэропорту Челябинска возобновилась посадка самолетов
Посадка и взлет самолетов возобновились в челябинском аэропорту, где в пятницу утром из-за тумана не смогли приземлиться воздушные суда из Санкт-Петербурга и Симферополя.
ТАСС 01:48
Экономика
На развитие электроэнергетики в РФ направят триллионы рублей
По данным "Совета рынка", к 2035 г. 920 млрд руб. может быть направлено на строительство АЭС, 284 млрд - на развитие энергетики Дальнего Востока, 198 млрд - на экспериментальные ТЭС для обкатки нового оборудования и 56 млрд - на мусорные ТЭС.
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Опубликовано видео с места аварии вертолёта Ми-8 под Саратовом
Очевидцы сняли видео с места аварии вертолёта Ми-8, произошедшей 5 сентября в Саратовской области.
REGNUM вчера в 10:46
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РИА Новости вчера в 17:45
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Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
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В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
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Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 09:37
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Младший брат Джонсона подал в отставку из-за разногласий по Brexit
Брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона объявил об уходе в отставку с поста замминистра образования и сложении депутатских полномочий.
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Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма
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