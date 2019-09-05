Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке

Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".
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Привлечь кадры и молодежь. Путин снизил до 2% ставку по ипотеке для Дальнего Востока

ТАССвчера в 10:58

Ипотека под 2% привлечет в Якутию новые кадры, заявил глава республики

РИА Новости02:19

Эксперт прокомментировал идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

RT на русскомвчера в 15:48

Эксперты оценили идею двухпроцентной ипотеки для Дальнего Востока

Известиявчера в 19:11

Сенатор назвал условие, при котором возможна льготная ипотека в ДФО

РЕН ТВвчера в 05:49

Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%

Ведомостивчера в 03:38

Путин анонсировал программу ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке

Коммерсантъвчера в 03:37
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Футбол

Кокорина и Мамаева освободили по УДО

BFM.ru 02:59
Общество

В Сочи сошедшие после мощного ливня сели перекрыли дороги

По данным мэрии, на старой дороге Новороссийского шоссе по причине небольшого селя временно перекрыто движение автотранспорта, а также отключен газ в 30 частных домах.
Российская газета 02:52
Экономика

«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга

Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Происшествия

В Красноярской тайге ищут пропавшего четырехлетнего мальчика

Известия 02:10
Политика

Путин назвал самое красивое место в мире

Газета.Ru 00:25
Политика

Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»

Российская газета 02:47
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Политика

Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет

По его данным, второй этап предполагает повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.
Независимая газета вчера в 12:34
Общество

Роструд назвал сферы с высокими зарплатами

В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.
RT на русском 01:45
Политика

Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Вести.Ru 01:51
Авто

Volkswagen начал продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5

Компания Volkswagen начала принимать заказы на новый бюджетный кроссовер Jetta VS5 ещё в августе, а накануне на моторшоу в Чэнду был дан официальный старт продажам новинки.
Новые автомобили вчера в 22:00
Политика

Путин согласился поехать мыть золото на Колыму

Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
Lenta.ru 02:28
Происшествия

В липецком небе столкнулись два Су-34

Во время тренировочного полета в небе над Липецком столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34.
Вести.Ru 02:49
Единоборства

Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье

Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Общество

Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года

Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Происшествия

В аэропорту Челябинска возобновилась посадка самолетов

Посадка и взлет самолетов возобновились в челябинском аэропорту, где в пятницу утром из-за тумана не смогли приземлиться воздушные суда из Санкт-Петербурга и Симферополя.
ТАСС 01:48
Экономика

На развитие электроэнергетики в РФ направят триллионы рублей

По данным "Совета рынка", к 2035 г. 920 млрд руб. может быть направлено на строительство АЭС, 284 млрд - на развитие энергетики Дальнего Востока, 198 млрд - на экспериментальные ТЭС для обкатки нового оборудования и 56 млрд - на мусорные ТЭС.
Финмаркет 02:45
Гаджеты

Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music

Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.
Известия вчера в 22:33
Происшествия

Опубликовано видео с места аварии вертолёта Ми-8 под Саратовом

Очевидцы сняли видео с места аварии вертолёта Ми-8, произошедшей 5 сентября в Саратовской области.
REGNUM вчера в 10:46
Политика

В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Политика

Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина

Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Музыка

Автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги погиб в автокатастрофе

В автокатастрофе погиб ЛаШон Дэниелс, известный как автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги, Бейонсе, 50 Cent и многих других.
Дни24 вчера в 06:49
Происшествия

В Казани грузовик въехал в людей около рынка

В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК вчера в 11:28
Экономика

ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей

Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Коммерсантъ вчера в 15:42
Происшествия

Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье

В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 09:37
Политика

Младший брат Джонсона подал в отставку из-за разногласий по Brexit

Брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона объявил об уходе в отставку с поста замминистра образования и сложении депутатских полномочий.
Экономика сегодня вчера в 12:22
Происшествия

Пропавшую пассажирку затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником

REGNUM вчера в 09:58
Здоровье

Россиян обеспечат жизненно важными лекарствами

Минздрав намерен обеспечить препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарства (ЖНВЛП) всех пациентов, которые в них нуждаются при лечении в стационаре и на дому.
Lenta.ru вчера в 23:24
Политика

Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма

BFM.ru вчера в 13:11
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
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