Экономика
Газета.RuПутин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".
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Политика
О чём Путин и другие лидеры говорили на пленарном заседании ВЭФ
Во Владивостоке состоялось пленарное заседание Восточного экономического форума, на котором выступили президент России Владимир Путин и лидеры Индии, Японии, Малайзии и Монголии.
RT на русском 11:32
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru 09:14
Футбол
Комличенко прошел блиц-опрос по истории чемпионатов Европы
Нападающий сборной России Николай Комличенко принял участие в блиц-опросе по истории чемпионатов Европы.
Sportbox.RU 15:00
Политика
Аксёнов посоветовал Зеленскому приехать в Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров и посмотреть, что там происходит, а также пообщаться с местными жителями.
RT на русском 17:12
Культура
Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола
Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру 12:29
Происшествия
Во Флориде на пляж вынесло килограммы кокаина
Предполагается, что пакеты с запрещенным веществом прибило к побережью волнами, вызванными ураганом «Дориан».
Профиль 11:35
Армия и оружие
Украинская разведка обвинила Россию в отработке нападения
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия является одной из основных угроз из-за наращивания группировок войск на границе.
РБК 17:47
Энергетика
Reuters сообщило об уходе ExxonMobil из Норвегии
Американская нефтяная компания ExxonMobil договорилась о продаже своих нефтяных и газовых активов в Норвегии стоимостью до $4 млрд, передает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.
Rambler News Service 13:40
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Недавно журналистам стало известно место проведения торжества.
OAnews 09:54
Кино
Уилл Поултер получил роль в сериале «Властелин колец»
Актуальные Новости 05:59
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Выяснилось, что те люди, которые пили два или более стаканов газировки в день, имели на 17% более высокий риск смерти по сравнению теми, кто пил меньше одного стакана в месяц.
REGNUM вчера в 06:00
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания 13:52
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 08:45
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Армия и оружие
ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Политика
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
Lenta.ru 17:35
Здоровье
Челябинские предпенсионеры получат бесплатные лекарства от давления
Челябинская область запустила проект в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для обеспечения пожилых земляков бесплатными лекарствами от давления и корректировки уровня холестерина в крови.
КП - Челябинск 06:08
Общество
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
РИА Новости 15:51
Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
РИА Новости 05:53
Общество
У россиянки отобрали ребенка в Италии
Lenta.ru 07:40
Происшествия
Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором
Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.
Известия 17:48
Происшествия
На Ставрополье пятеро школьников попали в аварию, один погиб
По предварительной версии группа школьников - 5 мальчиков, учащиеся 7 и 9 классов местной школы - воспользовавшись отсутствием контроля со стороны взрослых решили покататься на автомобиле.
Сайт Ставрополя 1777.ru 14:03
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон призналась в страхе перед сединой
Американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что испытывает страх перед сединой. Артистка боится этого признака старения больше всего.
Дни24 11:24
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном
Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru 12:10
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Культура
Еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Петербургский дневник 06:50
Экономика
Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен
Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен Производители удобрений, в собственности у которых — более 20 тыс. железнодорожных вагонов, вновь подняли тему высоких цен на цельнокатаные колеса (ЦКК).
Коммерсантъ 13:32