Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".

Путин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке

Гаджеты Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp Компания HMD Global, которая впервые присутствует на берлинской выставке IFA, представила сразу пять новых устройств.

Происшествия Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.

Космос Робота «Федора» включили перед отправкой на Землю Робот «Федор» был активирован космонавтом Александром Скворцовым на борту Международной космической станции.

Авто Toyota разработала новую платформу для компактных автомобилей Что наиболее важно, платформа GA-B допускает переменную длину колесной базы, ширину и высоту, предполагая, что Toyota в конечном итоге расширит свою линейку небольших автомобилей, которая состоит из Yaris.

Общество Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

Наука Гуси могут высоко летать из-за замедленного метаболизма В ходе исследования, проведенного американским астронавтом Джессикой Меир, выяснилось, что гуси могут легко летать на больших высотах благодаря замедленному метаболизму.

Политика Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.

Происшествия Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.

Армия и оружие Украинская разведка обвинила Россию в отработке нападения Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия является одной из основных угроз из-за наращивания группировок войск на границе.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

Происшествия В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.

Здоровье Гастроэнтеролог Алексей Головенко: есть супы можно, но не обязательно Врач-гастроэнтеролог Алексей Головенко отметил в общении с журналистами, что в российской культуре питания уважение к супам является в большей мере данью традициям, чем реальной необходимостью, связанной с пользой для здоровья.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.

Политика Малайзия не доверяет обвинениям в причастности России к крушению MH17 Малайзия сомневается, что существуют достаточные основания, чтобы обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Авто GM выбрал сервисы Google для мультимедийных систем автомобилей Компания General Motors объявила, что с 2021 года в мультимедийных системах всех новых автомобилей будут использоваться сервисы Google, в том числе голосовой помощник Google Assistant, карты Google Maps и другие.

Политика В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы «Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Политика МЭР ответило на заявление Мутко по работе с пострадавшими от паводка Министерство экономического развития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко, который указал на задержку выплат пострадавшим от наводнения предпринимателям Иркутской области.

Музыка Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Умер Юрий Петерсон - первый исполнитель известнейшей в СССР песни "Снег кружится", об этом Накануне.RU по телефону сообщили в окружении певца.