Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке

Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".
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Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%

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