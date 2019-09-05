Экономика
Газета.RuПутин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".
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Гаджеты
Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp
Компания HMD Global, которая впервые присутствует на берлинской выставке IFA, представила сразу пять новых устройств.
Российская газета 12:20
Космос
Apollo 11 доставил первых людей на Луну. А что насчет миссий 12-17?
С появлением человечества тысячи лет назад, по оценкам, родилось более 108 миллиардов человек.
SM News вчера в 23:04
Гаджеты
Apple запустила веб-версию Apple Music
Apple запустила веб-версию музыкального сервиса Apple Music.
The GEEK 18:13
Происшествия
Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей
Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.
Ведомости 12:24
Космос
Робота «Федора» включили перед отправкой на Землю
Робот «Федор» был активирован космонавтом Александром Скворцовым на борту Международной космической станции.
Экономика сегодня 12:20
Авто
Toyota разработала новую платформу для компактных автомобилей
Что наиболее важно, платформа GA-B допускает переменную длину колесной базы, ширину и высоту, предполагая, что Toyota в конечном итоге расширит свою линейку небольших автомобилей, которая состоит из Yaris.
SpeedMe 07:03
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.
РИА Новости 10:35
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над финским "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:25
Наука
Гуси могут высоко летать из-за замедленного метаболизма
В ходе исследования, проведенного американским астронавтом Джессикой Меир, выяснилось, что гуси могут легко летать на больших высотах благодаря замедленному метаболизму.
Goroday.ru вчера в 19:25
Политика
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
Lenta.ru 17:35
Происшествия
Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором
Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.
Известия 17:48
Армия и оружие
Украинская разведка обвинила Россию в отработке нападения
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия является одной из основных угроз из-за наращивания группировок войск на границе.
РБК 17:47
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Здоровье
Гастроэнтеролог Алексей Головенко: есть супы можно, но не обязательно
Врач-гастроэнтеролог Алексей Головенко отметил в общении с журналистами, что в российской культуре питания уважение к супам является в большей мере данью традициям, чем реальной необходимостью, связанной с пользой для здоровья.
MedikForum.ru 13:19
Здоровье
О продуктах, которые помогают помолодеть
MedikForum.ru вчера в 19:43
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 06:57
Футбол
Эндрю Робертсон: «Слуцкий не повлиял на мое развитие как игрока»
Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии оценил работу с Леонидом Слуцким в «Халл Сити».
Спорт-Экспресс 12:08
Политика
В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Армия и оружие
ФСБ сообщила о производстве отравляющих веществ афганскими боевиками
Террористы организовали производство отравляющих веществ в труднодоступных районах Афганистана.
Известия 04:12
Политика
Малайзия не доверяет обвинениям в причастности России к крушению MH17
Малайзия сомневается, что существуют достаточные основания, чтобы обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
RT на русском 15:07
Авто
GM выбрал сервисы Google для мультимедийных систем автомобилей
Компания General Motors объявила, что с 2021 года в мультимедийных системах всех новых автомобилей будут использоваться сервисы Google, в том числе голосовой помощник Google Assistant, карты Google Maps и другие.
Коммерсантъ 15:24
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Политика
МЭР ответило на заявление Мутко по работе с пострадавшими от паводка
Министерство экономического развития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко, который указал на задержку выплат пострадавшим от наводнения предпринимателям Иркутской области.
Российская газета 16:46
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится»
Умер Юрий Петерсон - первый исполнитель известнейшей в СССР песни "Снег кружится", об этом Накануне.RU по телефону сообщили в окружении певца.
Накануне.Ru 15:25
Гаджеты
ОС Android 10 научилась определять загрязнение и перегрев порта USB
Одним из нововведений стала возможность ОС Android 10 определять загрязнение и перегрев порта USB.
Газета DAILY 06:12