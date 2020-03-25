Коронавирус

Область 45Область 45Путин предложил ввести каникулы по потребительским кредитам и ипотеке

Президент России Владимир Путин предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Об этом глава государства заявил в своем обращении к жителям России сегодня, 25 марта. Это коснётся тех россиян, у которых доходы упали более чем на 30%, передаёт ТАСС.
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Заемщики смогут уйти на «кредитные каникулы»

Российская газета16:15

Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян

Газета.Ru12:10

Путин попросил Центробанк предусмотреть механизм пролонгации кредитов

РИА Новости10:05

Путин поручил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам

Комсомольская правда09:55

Путин объявил о каникулах по потребительским и ипотечным кредитам

Ведомости09:32

Путин предложил установить ипотечные каникулы для россиян

Интерфакс10:01

Эксперт оценил число кредитных заемщиков в России

Известия11:56
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском 12:29
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Хоккей

Сергей Мозякин уходит из «Металлурга»

УтроNews 06:37
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru 14:04
Общество

В США 849 человек умерли от коронавируса

Всего в стране заразились более 60 тысяч человек. В среду, 25 марта, стало известно о том, что в США 849 человек умерли от коронавируса.
Деловое.ТВ 15:50
Финансы

Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Газета.Ru 10:28
Общество

В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

«Для москвичей будет ограничено посещение религиозных организаций (ограничение не распространяется на персонал этих организаций)», — сказал один из собеседников РБК.
РБК 15:59
Происшествия

Россиянку оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе

Суд оштрафовал жительницу Липецка за то, что она в мессенджере WhatsApp распространяла ложную информацию о коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 16:02
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Evo-rus.com вчера в 02:43
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 15:56
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Политика

ООН запускает план по борьбе с коронавирусом на сумму $2 млрд

По предварительным данным, бюджет плана реагирования составит $2 млрд, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Коммерсантъ 11:23
Хоккей

Александр Романов может перейти в «Монреаль» уже в этом сезоне

Защитник московского ЦСКА Александр Романов может перейти в клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» уже в этом сезоне, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
Чемпионат 12:19
Футбол

СМИ: «Енисей» назначил командную тренировку, несмотря на запрет властей

В «Енисее» руководство сообщило футболистам о проведении тренировки 26 марта, хотя спортивные объекты края закрыты со вторника.
Матч ТВ 15:25
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 23 марта в 12:54
Здоровье

Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски

Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
News.ru 10:35
Шоу-бизнес

Кристина Асмус поделилась «горячими» кадрами из фильма «Китобой»

Кристина Асмус, подвергшаяся травли за сексуальную сцену в «Тексте», поделилась «горячими» снимками, сделанными во время съемок фильма «Китобой».
Актуальные Новости 04:34
Игры

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали скриншот новой игры

Студия GSC Game World опубликовала в официальной группе проекта в Facebook первый скриншот новой игры S.T.A.L.K.E.R. 2, после чего заинтриговала заявлением по поводу ее выхода.
NewInform вчера в 04:39
Авто

Volkswagen приостановит производство автомобилей в РФ

«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Автоновости дня вчера в 04:02
Общество

Путин озвучил меры по поддержанию граждан и экономики на время кризиса

Президент Владимир Путин в сегодняшнем выступлении перечислил ряд инициатив, которые должны поддержать экономику Российской Федерации, её граждан и предприятия в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса.
ANNA-News 10:54
Общество

Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 136

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось со 113 до 136.
RT на русском 16:15
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru 14:32
Гаджеты

Apple обновила шестилетние iPhone и iPad до iOS 13.4

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Домогаров со скандалом покинул МХАТ им. Горького

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Военным США запретили выезжать за границу

Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 15:59
Армия и оружие

Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan

Турецкие вооруженные силы начали получать первые серийные средние танки Kaplan.
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