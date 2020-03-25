Президент России Владимир Путин предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Об этом глава государства заявил в своем обращении к жителям России сегодня, 25 марта. Это коснётся тех россиян, у которых доходы упали более чем на 30%, передаёт ТАСС.

Путин предложил ввести каникулы по потребительским кредитам и ипотеке

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