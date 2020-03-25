Коронавирус
Область 45Путин предложил ввести каникулы по потребительским кредитам и ипотеке
Президент России Владимир Путин предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Об этом глава государства заявил в своем обращении к жителям России сегодня, 25 марта. Это коснётся тех россиян, у которых доходы упали более чем на 30%, передаёт ТАСС.
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Путин поручил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам
Комсомольская правда09:55
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Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
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Студия GSC Game World опубликовала в официальной группе проекта в Facebook первый скриншот новой игры S.T.A.L.K.E.R. 2, после чего заинтриговала заявлением по поводу ее выхода.
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Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
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