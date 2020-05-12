Президент России Владимир Путин сообщил о выдаче кредитов для поддержки занятости под 2%. Кредиты на сохранение рабочих мест можно будет не возвращать, если заемщик сохранит занятость.

Путин анонсировал кредиты для поддержки занятости под 2%

Политика NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России. 528

Здоровье Врачи рассказали, как кожа сигнализирует о заражении коронавирусом Дерматологи из больницы Hospital Universitario de Mostoles в Мадриде и Hospital Plato в Барселоне в рамках работы с более 300 пациентами с COVID-19 выявили группы симптомов заболевания со стороны кожи. 3

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 518

Общество ВОЗ допустила эволюцию коронавируса в эндемическую инфекцию Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что коронавирусная инфекция может никогда не исчезнуть. 4

Экономика В России построят 25 заводов для утилизации отходов Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний. 322

Общество В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК. 137

Здоровье Выявлен еще один нетипичный симптом коронавируса В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде симптома "острого живота" и повышения температуры тела. 11

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 1,9K

Политика На Украине раскрыли новый обман МВФ Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. 51

Общество В Иркутской области резко выросло число заразившихся коронавирусом Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области выросло за прошедшие сутки на 95 человек, 14 мая сообщает пресс-служба регионального правительства. 1

Шоу-бизнес Эмин Агаларов разводится с женой Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной. 82

Здоровье Клинические испытания поставили на «стоп» Почему ученые прекратили исследования с ремдесивиром В США прекратили клинические испытания потенциального лекарства от коронавируса.

Общество Более чем у 70 врачей владимирской больницы выявили коронавирус Накануне в Струнине уволились 40 сотрудников больницы, написавшие заявления из-за тяжелых условий труда и боязни заразиться коронавирусом на работе, а в Александрове следователи начали проверку соблюдения условий труда в Карабановской инфекционной больнице после того, как одна из медсестер выложила в сеть фото с жалобами на производственную травму. 629

Происшествия В Челябинской области умер пациент с коронавирусом Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона. 1

Политика Мнучин заявил о возможном обвале экономики США Вашингтон, 14 мая 2020, 03:40 — REGNUM Промедление при отмене ограничительных мер в Соединенных Штатах, введённых из-за пандемии коронавируса нового типа, может нанести серьезный урон американской экономике, заявил глава минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News. 26

Общество Это очень похоже на плато. В Москве за сутки Covid-19 заболело 4712 человек Общее число заболевших коронавирусом в Москве с начала эпидемии составило 130 716 случаев. Накануне от болезни в Москве умерло 58 человек.

Здоровье Минздрав признал коронавирус особо опасным для людей с болезнями почек Коронавирус SARS-CoV-2 очень опасен для людей с хроническими заболеваниями почек, которые в период эпидемии стали одной из самых уязвимых групп населения.

Происшествия Подпольную мастерскую по изготовлению оружия закрыли в Томской области Сотрудники управления ФСБ России по Томской области вместе с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в регионе.