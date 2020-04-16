Недвижимость
Ореанда-НовостиПутин анонсировал льготную ипотеку под 6,5%
Российский президент Владимир Путин предложил ввести в стране льготную ипотечную программу под 6,5 процентов на приобретение жилья комфорт класс, пишет «МК». Своё заявление российский лидер сделала во время совещания по строительству.
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Комментарии
Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Армия и оружие
Военные подготовили почти 5 тысяч койко-мест для больных коронавирусом
Вооруженные силы России подготовили для размещения больных коронавирусом 4,9 тысяч койко-мест, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:18
Общество
Белорусские школьники возобновят учебу 20 апреля
Белорусские школьники вернутся за парты 20 апреля. Каникулы в республике продлевались дважды – с 6 по 11 апреля, и потом еще на неделю.
МИР 24 10:16
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова
"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:08
Политика
Путин уверен, что Россия победит эпидемию коронавируса
Россия обязательно справится с эпидемией коронавируса, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Политика Сегодня 10:30
Общество
Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом
Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
Политика
Москва запросила 20 бригад военных медиков для борьбы с коронавирусом
Власти Москвы запросили у Министерства обороны 20 бригад военных реаниматологов для борьбы с распространением коронавируса на территории города, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 10:30
Технологии
NVIDIA представила GeForce 450.82 — драйвер для разработчиков с поддержкой DirectX 12 Ultimate
На странице с драйвером NVIDIA привела и некоторые высказывания разработчиков.
3DNews 05:51
Происшествия
В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы.
RT на русском 09:44
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Политика
Путин: новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей
Причинами возникновения новых очагов коронавируса являются, как правило, недоработки со стороны властей, которые что-то просмотрели или недопроверили.
Будущее России. Национальные проекты 09:58
Политика
Путин констатировал приход проблемы коронавируса в регионы
Заболеваемость коронавирусом, с которым первой столкнулась Москва, началась и в регионах, пик заражаемости еще не пройден, заявил президент Владимир Путин на совещании о перепрофилировании больниц в регионах.
Интерфакс 09:17
Политика
Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Российская газета 09:40
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Экономика
Банк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair
Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.
РБК 10:31
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в кафе в жилых домах
Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект, согласно которому в России запрещается продажа алкоголя в небольших кафе и барах в жилых домах.
9111.ru 05:19
Общество
Пожилым петербуржцам медики будут звонить и писать в WhatsApp
Ранее "ДП" писал о том, что Роспотребнадзор поручил комитету по социальной политике совместно с районными администрациями Петербурга обеспечить учёт и еженедельное медицинское наблюдение на дому для всех граждан старше 65 лет и инвалидов.
DP.RU 09:08
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
Футбол
Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу
Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".
Вестник Кавказа вчера в 06:32
Общество
Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров
Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
РИА Новости 08:46
Игры
В Google Play и App Store бесплатно раздают Hitman GO
Мобильную головоломку Hitman GO сделали бесплатной для iOS и Android, но вот внутренние покупки никто не отменял.
The GEEK 05:47
Политика
Путин требует Сипягина отчитаться по ситуации с коронавирусом
По словам Путина, во Владимирской области и Коми сложная ситуация по коронавирусу и поэтому губернаторы должны будут отчитаться, какие принимаются меры.
Владимирские новости 09:12
Экономика
Минэнерго сформировало перечень системообразующих организаций ТЭК
Минэнерго сформировало перечень системообразующих организаций российской экономики в части ТЭК.
Finam.Ru 09:09
Экономика
ЦБ допустил снижение ключевой ставки
Обновлено в 16:09 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
BFM.ru 07:30
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как выглядит после дня рождения
Певица Алла Пугачева показала первое после празднования 71-летия селфи.
Газета.Ru вчера в 04:14