Недвижимость

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиПутин анонсировал льготную ипотеку под 6,5%

Российский президент Владимир Путин предложил ввести в стране льготную ипотечную программу под 6,5 процентов на приобретение жилья комфорт класс, пишет «МК». Своё заявление российский лидер сделала во время совещания по строительству.
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Путин предложил новую ипотечную программу

Ёлдашвчера в 10:39

6 предложений Путина: как будут помогать строителям

РБК05:07

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

Известия00:30

Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

RT на русскомвчера в 12:17

Хуснуллин: льготная ипотека под 6,5% применима только к новым кредитам

РИА Новости10:35

Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки

ТАССвчера в 10:36

Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5% годовых

Интерфаксвчера в 10:29
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Общество

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Российская газета 08:46
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Общество

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Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
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Армия и оружие

Военные подготовили почти 5 тысяч койко-мест для больных коронавирусом

Вооруженные силы России подготовили для размещения больных коронавирусом 4,9 тысяч койко-мест, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:18
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Общество

Белорусские школьники возобновят учебу 20 апреля

Белорусские школьники вернутся за парты 20 апреля. Каникулы в республике продлевались дважды – с 6 по 11 апреля, и потом еще на неделю.
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Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:08
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Политика

Путин уверен, что Россия победит эпидемию коронавируса

Россия обязательно справится с эпидемией коронавируса, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Политика Сегодня 10:30
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Общество

Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом

Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
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Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
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Общество

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
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Политика

Москва запросила 20 бригад военных медиков для борьбы с коронавирусом

Власти Москвы запросили у Министерства обороны 20 бригад военных реаниматологов для борьбы с распространением коронавируса на территории города, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 10:30
Технологии

NVIDIA представила GeForce 450.82 — драйвер для разработчиков с поддержкой DirectX 12 Ultimate

На странице с драйвером NVIDIA привела и некоторые высказывания разработчиков.
3DNews 05:51
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В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы.
RT на русском 09:44
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Политика

В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США

Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
5
Политика

Путин: новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей

Причинами возникновения новых очагов коронавируса являются, как правило, недоработки со стороны властей, которые что-то просмотрели или недопроверили.
Будущее России. Национальные проекты 09:58
1
Политика

Путин констатировал приход проблемы коронавируса в регионы

Заболеваемость коронавирусом, с которым первой столкнулась Москва, началась и в регионах, пик заражаемости еще не пройден, заявил президент Владимир Путин на совещании о перепрофилировании больниц в регионах.
Интерфакс 09:17
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Политика

Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
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Фигурное катание

Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
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Экономика

Банк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair

Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.
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Культура

Коммунисты потребовали запрета сериала «Зулейха открывает глаза»

Live24 01:55
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Общество

Госдума запретила продажу алкоголя в кафе в жилых домах

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект, согласно которому в России запрещается продажа алкоголя в небольших кафе и барах в жилых домах.
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Общество

Пожилым петербуржцам медики будут звонить и писать в WhatsApp

Ранее "ДП" писал о том, что Роспотребнадзор поручил комитету по социальной политике совместно с районными администрациями Петербурга обеспечить учёт и еженедельное медицинское наблюдение на дому для всех граждан старше 65 лет и инвалидов.
DP.RU 09:08
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Экономика

Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
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Футбол

Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу

Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".
Вестник Кавказа вчера в 06:32
Общество

Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров

Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
РИА Новости 08:46
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Игры

В Google Play и App Store бесплатно раздают Hitman GO

Мобильную головоломку Hitman GO сделали бесплатной для iOS и Android, но вот внутренние покупки никто не отменял.
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Политика

Путин требует Сипягина отчитаться по ситуации с коронавирусом

По словам Путина, во Владимирской области и Коми сложная ситуация по коронавирусу и поэтому губернаторы должны будут отчитаться, какие принимаются меры.
Владимирские новости 09:12
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Экономика

Минэнерго сформировало перечень системообразующих организаций ТЭК

Минэнерго сформировало перечень системообразующих организаций российской экономики в части ТЭК.
Finam.Ru 09:09
Экономика

ЦБ допустил снижение ключевой ставки

Обновлено в 16:09 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
BFM.ru 07:30
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Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Алла Пугачева показала, как выглядит после дня рождения

Певица Алла Пугачева показала первое после празднования 71-летия селфи.
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