Российский президент Владимир Путин предложил ввести в стране льготную ипотечную программу под 6,5 процентов на приобретение жилья комфорт класс, пишет «МК». Своё заявление российский лидер сделала во время совещания по строительству.

Общество Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции. 850

Общество Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. 865

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Шоу-бизнес Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова "С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении. 3

Общество Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости». 416

Политика Москва запросила 20 бригад военных медиков для борьбы с коронавирусом Власти Москвы запросили у Министерства обороны 20 бригад военных реаниматологов для борьбы с распространением коронавируса на территории города, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.

Происшествия В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19 Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы. 13

Политика В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. 5

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