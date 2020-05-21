Сдача Единого государственного экзамена начнется 29 июня, сообщил Владимир Путин. "Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране", — сказал глава государства на совещании по образованию.

с чего всё началось

ЕГЭ начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы. При этом аттестаты будут выданы без экзаменов всем выпускникам. Это решение является исключением. Оно носит временный характер.

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