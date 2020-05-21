Общество
РБКПутин предложил начать ЕГЭ 29 июня
Президент России Владимир Путин предложил начать проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 29 июня.
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ЕГЭ начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы. При этом аттестаты будут выданы без экзаменов всем выпускникам. Это решение является исключением. Оно носит временный характер.
с чего всё началось
Сдача Единого государственного экзамена начнется 29 июня, сообщил Владимир Путин. "Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране", — сказал глава государства на совещании по образованию.РИА Новости07:25
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