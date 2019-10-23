В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия–Африка.

Путин заявил о намерении наращивать российское присутствие в Африке

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