Политика

ИзвестияИзвестияПутин заявил о намерении наращивать российское присутствие в Африке

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия–Африка.
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