Коронавирус
Челябинск СегодняПутин анонсировал новые меры поддержки предпринимателей
В рамках поддержки бизнеса в России вводится новый кредитный продукт – льготный кредит на пополнение оборотных средств. Ставка будет субсидироваться государством в размере ставки Банка России, таким образом, для предпринимателей она будет на 6% ниже средней рыночной ставки.
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Футбол
Экспресс-прогноз Betfair на ночные матчи чемпионата Никарагуа
Экспресс-прогноз эксперта Betfair Пола Робинсона на три новых матча чемпионата Никарагуа: Победа Ювентус Манагуа с гандикапом (-1), ничья между Реалом Мадрис и Чинандегой, победа ФК Манагуа и обе команды забьют – суммарная ставка с коэффициентом 14.50.
Букмекеры.рф 15:21
Космос
Советник гендиректора РКК «Энергия» рассказал о достижениях и планах нашей космонавтики
В канун праздника летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК "Энергия" имени С. П. Королева и председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полетов Александр Александров оценил путь, проделанный российской космонавтикой за эти годы, и поделился планами на ближайшее десятилетие.
Народные новости 12 апреля в 02:00
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Общество
Беглов подписал закон об освобождении малого бизнеса от аренды
В среду, 15 апреля, губернатор Александр Беглов подписал закон «Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов».
Форпост Северо-Запад 12:04
Здоровье
Покровская больница в Петербурге приостановила прием новых пациентов
Перепрофилированная под пациентов с пневмонией Покровская больница в Санкт-Петербурге больше не принимает пациентов.
Pravda.Ru 14:54
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service 13:02
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Общество
Собянин опубликовал введенные из-за коронавируса меры соцподдержки
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробнее на своем личном сайте о новых мерах поддержки, разработанных правительством.
Москва. Северо-Запад 05:18
Здоровье
Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты
Эксперт Центра научного консультирования, бывший государственный эксперт Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Равиль Ниязов по просьбе РБК ознакомившийся с перечнем предложенных правительству проектов, отметил, что в описании многих из них отсутствует конкретика, не понятно, насколько достижимы и реализуемы заявленные свойства.
РБК 17:00
Общество
Меркель смягчила антикоронавирусные меры в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель представила план выхода страны из режима изоляции, который был вызван пандемией коронавируса.
News.ru 12:39
Общество
В России остался лишь один регион без коронавируса
В Республике Алтай до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
MedikForum.ru 06:58
Футбол
Канчельскис возглавил рейтинг лучших россиян в АПЛ
Известный спортивный канал beIN Sports опубликовал рейтинг лучших российских игроков, которые выступали в Английской Премьер-лиге.
Vprognoze.ru 04:36
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Петербурге
Компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 08:21
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:31
Общество
В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом
За прошлые сутки прирост по числу умерших пациентов с коронавирусом стал рекордным — скончались 28 человек, только 11 из них в Москве.
РБК 16:46
Политика
Захарова назвала махинацией ситуацию с застрявшими в США школьниками
Захарова отметила, что на все запросы российских дипломатов предоставить имеющуюся информацию американцы не сообщили "ни одной фамилии, ни одного контактного телефона, ни одного города", где находятся учащиеся из России.
Российская газета 16:31
Политика
Борисов рассказал о закрытой встрече с Путиным по радиоэлектронике
Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, какие вопросы президент Владимир Путин обсудил в ходе закрытого совещания по теме развития радиоэлектронного комплекса, в частности - микроэлектроники.
РЕН ТВ 13:30
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 85 килограммов
Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК 07:46
Космос
Между Землей и Луной пролетит недавно обнаруженный астероид
Обнаруженный недавно астероид GH2 2020 приблизится к Земле в среду, 15 апреля, на расстояние примерно 360 000 километров, сообщает The Virtual Telescope Project.
Суть событий 14:24
Армия и оружие
Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии
Двадцать семь боевиков, сдавшихся сирийским военным, сообщили, что прошли подготовку на американской военной базе в районе лагеря "Рукбан", заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
РИА Новости 15:04
Экономика
Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор
Генпрокуратура России 14 апреля поручила Минэкономразвития дать правовую оценку обоснованности включения некоторых юридических лиц, включая компании, осуществляющие букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий.
РБК вчера в 11:27
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru 12 апреля в 15:52
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10