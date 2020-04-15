Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Главное

Президент поручил правительству оценивать эффективность сделанных шагов в постоянно меняющихся условиях, обозначил новые меры поддержки для бизнеса и регионов, а также указал на неэффективность некоторых ранее принятых мер.
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«Механизм должен быть проработан». В Госдуме прокомментировали выступление президента о поддержке бизнеса

ФедералПрессвчера в 14:00

Путин представил новый пакет мер поддержки бизнеса

Профильвчера в 11:29

Путин обозначил новые меры поддержки бизнесу, отдельного выступления не будет

Ульяновская правдавчера в 09:44

Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса в связи с пандемией COVID-19

АБНвчера в 09:55

Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Главное

Известиявчера в 10:03
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Политика

В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
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Шоу-бизнес

Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет

Как выглядит девочка, поклонники знают только благодаря папарацци. К слову, полное имя малышки — Лея де Сьен Шейк Купер.
Летидор 05:40
5
Авто

Обнародована стоимость Cadillac Escalade нового поколения

Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:01 — REGNUM Американский производитель автомобилей класса люкс Cadillac (принадлежащий компании General Motors) опубликовал цены на модель Escalade.
REGNUM 05:01
5
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
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Общество

Путин поручил принять меры для кредитования строительной отрасли

"Поручаю правительству подготовить комплекс мер, которые повысят доступность банковских кредитов для компаний строительной отрасли", - сказал глава государства.
РЕН ТВ 10:31
Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
21
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
5,4K
Происшествия

В Саратове перед судом предстанет экс-министр с супругом

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра – председателя комитета по информатизации Саратовской области и ее супруга, сообщили «АиФ-Саратов» в пресс-службе областной прокуратуры.
АиФ Саратов 08:27
16
Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

РИА Новости 08:30
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Экономика

Суд арестовал активы экс-руководства банка «Югра» на 5,5 млрд рублей

Сегодня, 16 апреля 2020 года, стало известно, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и арестовал имущество бывших руководителей и собственников ПАО Банк «Югра» (лицензия отозвана 12 августа 2017 года) на общую сумму 5,5 млрд рублей.
Саминвестор 10:23
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Экономика

Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес

Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК 10:15
5
Общество

В Москве заявили о плохом соблюдении горожанами режима самоизоляции

Ситуация с соблюдением москвичами режима самоизоляции пока не улучшается.
Известия 09:35
91
Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
3,5K
Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
34
Здоровье

Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
2,3K
Общество

Станцию метро «Пражская» предложили переименовать

Общественный совет при министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева", сообщает телеканал "Звезда".
Москва 24 02:28
17
Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
38
Политика

Посольство РФ узнало местонахождение 17 российских школьников в США

Посольство России в Вашингтоне знает о местонахождении 17 российских школьников, которые остались в Соединенных Штатах.
Rambler News Service 10:44
6
Музыка

Little Big выступит на концерте «Евровидения»

Союзное Вече 08:17
125
Политика

Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве

Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
1,8K
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
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Шоу-бизнес

Звезда «Утомленных солнцем-2» избила дочь-подростка, пишут СМИ

Газета.Ru 10:13
Здоровье

Минздрав из-за коронавируса приостановил плановую вакцинацию

В России приостановлена плановая вакцинация из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
Коммерсантъ 05:04
19
Политика

Трамп объявил о прохождении США пика по коронавирусу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты миновали пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших впредь будет уменьшаться.
Ридус вчера в 23:52
106
Политика

Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.
RT на русском 10:08
Общество

Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий

Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Ведомости 06:26
23
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после реанимации

Ранее концертный директор Татьяны Булановой заявлял, что певице удалось предотвратить инсульт.
АБН 10:29
Здоровье

Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших

Lenta.ru вчера в 20:30
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