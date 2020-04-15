Коронавирус
ИзвестияПутин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Главное
Президент поручил правительству оценивать эффективность сделанных шагов в постоянно меняющихся условиях, обозначил новые меры поддержки для бизнеса и регионов, а также указал на неэффективность некоторых ранее принятых мер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Сегодня не до жиру — быть бы живу!»: эксперт о новых мерах поддержки бизнеса от Путина
Sntat.ru15 апреля в 14:38
Устойчивость региональных бюджетов и помощь бизнесу: Путин озвучил новые меры поддержки
Радио Комсомольская правда15 апреля в 09:59
Политолог Наумов назвал озвученные Путиным меры поддержки бизнеса существенными
Live2415 апреля в 09:41
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:47, Ашберн
Транспорт
Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
Общество
Доктор Мясников рассказал о будущем развитии коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о будущем нового коронавируса после завершения пандемии в России.
Аргументы недели 06:28
Общество
Правительство расширило список сфер, наиболее пострадавших от COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, туда добавили деятельность зоопарков и музеев, соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:18
Религия
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
Благодатный огонь сошел в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает телеканал НТВ.
BFM.ru 07:00
Наука
Установлена температура гибели коронавирусной инфекции
Французские ученые из Университета Прованса смогли выяснить, что коронавирус полностью погибает при температуре в 92 градуса в течение 15 минут.
ToDay News Ufa вчера в 03:13
Армия и оружие
Российские БТРы попытались перехватить американских военных
Военное дело 08:38
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Наука
Британские ученые начнут массовое производство вакцины от коронавируса
Вакцина от COVID-19, разработанная учеными из Университета Дженнера в Оксфорде, будет запущена в массовое производство в ближайшие недели на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае, несмотря на то, что еще не прошла клинические испытания, сообщает Reuters.Вместе с этим ученые объявили о наборе волонтеров для тестирования вакцины на людях.
Агентство Телеграф 08:15
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 16 апреля в 15:02
Происшествия
Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин
В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек.
Вести.Ru 03:54
Общество
Налоговики предложили способ узнавать доходы семей россиян
В четверг, 16 апреля, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудил создание специального единого регистра, куда будут вноситься основные сведения о гражданах России и тех, кто временно приезжает в страну.
РБК 16 апреля в 20:39
Общество
Умер депутат Мособлдумы Жуков с подтвержденным коронавирусом
На 65-м году жизни скончался после заражения коронавирусом депутат Московской областной думы Иван Жуков, написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram.
Газета.Ru 08:10
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
Общество
Россия вошла в десятку самых зараженных коронавирусом стран
Еще 13 апреля Россия была на 15-м месте среди стран по количеству заболевших коронавирусом, а уже сегодня, 18 апреля наша страна вошла в десятку этого антирейтинга.
ТюменьPRO 06:58
Политика
Трамп: США установят происхождение нового коронавируса
Globallookpress Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты расследуют обстоятельства возникновения пандемии, а также установят происхождение нового коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 20:19
Шоу-бизнес
Вера Брежнева обнажилась для фото в Instagram
Поклонники актрисы сразу назвали снимок "самое сексуальное фото". Фанаты расхвалили фигуру и внешность Веры Брежневой.
Территория новостей 16 апреля в 05:30
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы
«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.
RT на русском вчера в 03:24
Наука
Ученые из США вычислили реальное число заразившихся коронавирусом
Как сообщает ToDay News Ufa источник medRxiv, американские ученые подсчитали, что коронавирусом заразилось в десятки раз больше людей, чем считается официально.
ToDay News Ufa 03:43
Происшествия
Круг контактов больного коронавирусом из Кондопоги установлен
В Карелии власти Кондопожского района заявили, что определили круг контактов мужчины, у которого накануне подтвердился коронавирус.
Столица на Онего 07:17
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Общество
Въезд в Ярославскую область со стороны Москвы усилен
Как сообщает областной штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на посту ДПС в Переславле-Залесском усилены профилактические меры.
Эхо76 - Ярославль 06:10
Здоровье
Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:25
Здоровье
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Как сообщает evo-rus.com, специалист по COVID-19 в Англии Крис Уитти назвал 3 главных фактора, которые увеличивают риск инфицирования и смерти при коронавирусе.
Ореанда-Новости 08:18
Шоу-бизнес
Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram
Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 16 апреля в 04:45
Здоровье
Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе
По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews вчера в 12:49
Футбол
Карпин, Романцев, а кто еще? 10 лучших тренеров в истории «Спартака»
Николай Гуляев Фото: © РИА Новости / Д. Чернов Титулы: чемпион СССР-1956 и 1958, обладатель Кубка СССР-1958 Процент побед: 59 Вклад в историю: четвертый тренер в истории "Спартака" по числу побед и титулов Сменив Соколова, на второй год вернул команду на первое место, а еще через пару лет сделал золотой дубль.
Матч ТВ 05:59