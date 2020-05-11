Уже принятые меры такой поддержки мы обязательно сохраним. Но сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики. Мы с правительством это всё подробно проработали. Об этих мерах сегодня скажу отдельно.

Президент России Владимир Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики. Об этом глава государства заявил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

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