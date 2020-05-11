Коронавирус
Будущее России. Национальные проектыПутин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики
Президент России Владимир Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики. Об этом глава государства заявил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
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Уже принятые меры такой поддержки мы обязательно сохраним. Но сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики. Мы с правительством это всё подробно проработали. Об этих мерах сегодня скажу отдельно.
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Общество
Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком
Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС 09:52
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Политика
Путин выступит с очередным обращением к гражданам России
Президент России Владимир Путин выступит с очередным обращением к гражданам России 11 мая во второй половине дня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Кремля.
Газета.Ru 05:59
Общество
В Башкирии разрешат свободно передвигаться и гулять, но в масках
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 12 мая в регионе гражданам можно будет свободно передвигаться по улицам, гулять в парках, играть на детских площадках, но с соблюдением масочного режима.
РИА Новости 13:12
Общество
В Севастополе продлён режим обязательной самоизоляции
Режим самоизоляции в Севастополе продлён до 17 мая включительно.
ForPost 10:50
Общество
Россияне выступили за снятие запрета на прогулки и занятия спортом
Около 65-66% россиян считают, что наиболее оправданно в ситуации с возможным снятием ограничений из-за коронавируса разрешить прогулки, говорится в исследовании ресурса стопкоронавирус.рф.
Взгляд.ру 13:11
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Новая газета 09:17
Общество
Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19
Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
Энергетика
Саудовская Аравия снизит нефтедобычу еще на 1 млн баррелей в сутки
"Цель дополнительного сокращения добычи - сподвигнуть других участников соглашения выполнить условия сделки и даже обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи", - заявили в саудовском минэнэрго.
Газета.Ru 08:40
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Общество
Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима.
Ugpressa.ru 11:35
Политика
Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине
Ведомства планируют публично обвинить хакеров из Китая в попытках получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.
News.ru 11:36
Экономика
Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в России и рассказал, что будет дальше
С 12 мая единый период нерабочих дней в России, который длился более 6 недель, завершается.
Версия-Саратов 09:14
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях по проведению ЕГЭ
Правила проведения Единого государственного экзамена в условиях распространения COVID-19 разработали Министерство просвещения РФ и Роспотребнадзор, об этом сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
Политическая Экспертиза вчера в 08:48
Общество
Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим.
ТАСС 12:16
Общество
Туристический сезон в России еще может состояться
Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
Общество
Петербург не выходит из «коронавирусного» режима до 31 мая
В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Петербурге до 31 мая в городе сохранятся все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Piter.tv 11:53
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области.
REGNUM 09:03
Культура
Умер актер и комик Джерри Стиллер
На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
Происшествия
Курбана Кубасаева увезли из колонии в неизвестном направлении
Бывшего руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Курбана Кубасаева, осужденного на 5 лет за получение взятки, вывезли из колонии, где он отбывал наказание, в неизвестном направлении.
АиФ Дагестан 05:06
Финансы
Обозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
Футбол
Times: УЕФА может отменить квалификацию в ЛЧ и ЛЕ в следующем сезоне
УЕФА рассматривает планы по сокращению квалификационных соревнований в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы, а в худшем случае может полностью их отменить, сообщает Times.
РИА Новости 09:39
Политика
В состоянии Мишустина наметилась положительная динамика
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Российская газета 08:00
Шоу-бизнес
Стало известно, где поселились в США принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл вместе с годовалым сыном Арчи поселились в США на вилле стоимостью 14,5 миллиона фунтов стерлингов, принадлежащей 50-летнему голливудскому магнату Тайлеру Перри, сообщает Daily Mail.
Пятый канал 08 мая в 22:35
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
Общество
В Крыму самоизоляцию продлили до лета
До 31 мая продлен режим самоизоляции в Республике Крым.
Коммерсантъ 10:12
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51