Президент Владимир Путин во время обращения к нации заявил о том, что он принял новый пакет мер поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса COVID-19.

Политика Глава ДНР поздравил граждан с годовщиной создания республики Донецк, 11 мая 2020, 10:18 — REGNUM Шесть лет назад в ДНР состоялся референдум о самоопределении региона, напомнил глава ДНР Денис Пушилин 11 мая в официальном поздравлении. 1

Хоккей Финский ТПС подписал вратаря «Салавата» Кареева Голкипер Андрей Кареев стал игроком ТПС. Контракт хоккеиста с финским клубом рассчитан на один год.

Политика Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране. 5,4K

Общество Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса. 210

Общество Путин объявил о новых выплатах на детей Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин. 427

Политика Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая Период нерабочих дней в России завершается 12 мая. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации.

Политика Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая "Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. 154

Происшествия По факту пожара в хосписе в Красногорске возбуждено уголовное дело По факту гибели девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело.

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Происшествия Сотрудника СК в Волгограде задержали по делу о вымогательстве Сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области был задержан по делу о вымогательстве, которое совершила группа лиц. 58

Здоровье Новый случай коронавируса зафиксирован в китайском Ухане Состояние пациента оценивается как тяжелое. За сутки в провинции Хубэй выявили еще 17 новых бессимптомных носителей вируса. 496

Общество Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы. 150