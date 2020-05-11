Коронавирус

ProUfu.ruProUfu.ruПутин анонсировал новый пакет мер поддержки бизнеса

Президент Владимир Путин во время обращения к нации заявил о том, что он принял новый пакет мер поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса COVID-19.
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Новые меры господдержки помогут рестораторам с детьми, но не помогут их бизнесу – эксперт

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Голкипер Андрей Кареев стал игроком ТПС. Контракт хоккеиста с финским клубом рассчитан на один год.
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Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
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Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI

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Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
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Политика

Путин назвал беспрецедентным характер новых мер по поддержке граждан

Президент России Владимир Путин назвал беспрецедентным характер мер по поддержке экономики и российских граждан.
РЕН ТВ 12:03
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Политика

Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

Период нерабочих дней в России завершается 12 мая. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации.
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Общество

Путин: решающее слово при снятии ограничений в РФ остаётся за врачами

Ново-Огарево, Московская область, 11 мая 2020, 16:54 — REGNUM Решающее слово при принятии решений о снятии ограничений в российских регионах остаётся за врачами.
REGNUM 09:54
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Общество

Беглов рассказал, как будет жить Петербург до 31 мая

Губернатор сообщил, что до 31 мая в Петербурге останутся в силе все ограничения и запреты.
МР7.ру 12:26
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Политика

Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений – Гусев

Воронеж, 11 мая 2020, 17:20 — REGNUM В Воронежской области будут разработаны шаги по аккуратному выходу региона из ограничений.
REGNUM 10:20
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376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19

Больше 300 человек, которые готовились к параду Победы в подмосковном Алабино, оказались заражены Covid-19.
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Подбитый своим фрегатом корабль ВМС Ирана показали на видео

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Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
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По факту пожара в хосписе в Красногорске возбуждено уголовное дело

По факту гибели девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело.
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Названы сроки открытия магазинов одежды в России

Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви.
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Сотрудника СК в Волгограде задержали по делу о вымогательстве

Сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области был задержан по делу о вымогательстве, которое совершила группа лиц.
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Новый случай коронавируса зафиксирован в китайском Ухане

Состояние пациента оценивается как тяжелое. За сутки в провинции Хубэй выявили еще 17 новых бессимптомных носителей вируса.
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Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год

Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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ТАСС: в России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты

В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
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В Пермском крае выявили восемь новых случаев COVID-19

В Пермском крае за сутки выявлено восемь новых случаев COVID-19.
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Авто

Названы иностранные авто войны, превратившиеся в отечественные модели

Благодаря многим иностранным решениям удалось развить транспортную промышленность СССР.
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Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.
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Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
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