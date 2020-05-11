Коронавирус
ProUfu.ruПутин анонсировал новый пакет мер поддержки бизнеса
Президент Владимир Путин во время обращения к нации заявил о том, что он принял новый пакет мер поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса COVID-19.
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Политика
Глава ДНР поздравил граждан с годовщиной создания республики
Донецк, 11 мая 2020, 10:18 — REGNUM Шесть лет назад в ДНР состоялся референдум о самоопределении региона, напомнил глава ДНР Денис Пушилин 11 мая в официальном поздравлении.
REGNUM 03:18
Хоккей
Финский ТПС подписал вратаря «Салавата» Кареева
Голкипер Андрей Кареев стал игроком ТПС. Контракт хоккеиста с финским клубом рассчитан на один год.
Sports.ru 10:35
Политика
Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
Политика
Голикова: России придется жить с коронавирусной инфекцией
Вирус никуда не уйдет, поэтому России придется жить с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 11:20
Игры
Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI
Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
Общество
В Крыму самоизоляцию продлили до лета
До 31 мая продлен режим самоизоляции в Республике Крым.
Коммерсантъ 10:12
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
Политика
Путин назвал беспрецедентным характер новых мер по поддержке граждан
Президент России Владимир Путин назвал беспрецедентным характер мер по поддержке экономики и российских граждан.
РЕН ТВ 12:03
Политика
Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
Период нерабочих дней в России завершается 12 мая. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации.
Znak.com 09:42
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Общество
Путин: решающее слово при снятии ограничений в РФ остаётся за врачами
Ново-Огарево, Московская область, 11 мая 2020, 16:54 — REGNUM Решающее слово при принятии решений о снятии ограничений в российских регионах остаётся за врачами.
REGNUM 09:54
Общество
Беглов рассказал, как будет жить Петербург до 31 мая
Губернатор сообщил, что до 31 мая в Петербурге останутся в силе все ограничения и запреты.
МР7.ру 12:26
Политика
Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений – Гусев
Воронеж, 11 мая 2020, 17:20 — REGNUM В Воронежской области будут разработаны шаги по аккуратному выходу региона из ограничений.
REGNUM 10:20
Общество
376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19
Больше 300 человек, которые готовились к параду Победы в подмосковном Алабино, оказались заражены Covid-19.
КМВ Новости 08:36
Происшествия
Подбитый своим фрегатом корабль ВМС Ирана показали на видео
Опубликовано видео катера ВМС Ирана Konarak после попадания в него ракеты с иранского же фрегата Jamaran.
Российская газета 06:04
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Происшествия
По факту пожара в хосписе в Красногорске возбуждено уголовное дело
По факту гибели девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru 02:39
Общество
Названы сроки открытия магазинов одежды в России
Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви.
Карелинформ 09 мая в 15:04
Кино
Стала известна стоимость продолжений «Аватара»
Профиль 08:00
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
РИА Новости 11:22
Происшествия
Сотрудника СК в Волгограде задержали по делу о вымогательстве
Сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области был задержан по делу о вымогательстве, которое совершила группа лиц.
Газета.Ru вчера в 17:15
Здоровье
Новый случай коронавируса зафиксирован в китайском Ухане
Состояние пациента оценивается как тяжелое. За сутки в провинции Хубэй выявили еще 17 новых бессимптомных носителей вируса.
Слово и Дело вчера в 02:32
Игры
У Civilization VI появится свежий абонемент на шесть новых дополнений
Игромания.ру 11:45
Общество
Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
Челябинск Сегодня 10:21
Армия и оружие
ТАСС: в России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты
В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 22:51
Происшествия
В Пермском крае выявили восемь новых случаев COVID-19
В Пермском крае за сутки выявлено восемь новых случаев COVID-19.
REGNUM вчера в 06:34
Авто
Названы иностранные авто войны, превратившиеся в отечественные модели
Благодаря многим иностранным решениям удалось развить транспортную промышленность СССР.
Дни24 00:00
Общество
Названы новые требования к проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.
Ридус вчера в 07:35
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02