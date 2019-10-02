Экономика

РБКРБКПутин анонсировал планы России по производству СПГ

Россия планирует к 2035 году увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) до 120–140 млн т в год. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» сообщил российский президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.
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