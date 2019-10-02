Экономика
РБКПутин анонсировал планы России по производству СПГ
Россия планирует к 2035 году увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) до 120–140 млн т в год. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» сообщил российский президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Аналитик: Россия вытесняет США на европейском рынке сжиженного газа
Национальная служба новостей12:09
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Шоу-бизнес
Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге
Актуальные Новости вчера в 12:10
Политика
В Кремле прокомментировали подписание Украиной «формулы Штайнмайера»
Офпред Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва одобряет подписание Киевом «формулы Штайнмайера» и надеется на скорое проведение встречи в «нормандском формате».
Наша версия 08:36
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Комсомольская правда 12:42
Гаджеты
Раскладушка Nokia 2720 Flip с WhatsApp появилась в России
В России стартовали продажи обновленного кнопочного телефона-раскладушки Nokia 2720 Flip.
The GEEK 12:54
Политика
ООН получила обращение России касательно визовых проблем с США
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила обращение от Москвы в связи с визовыми проблемами со стороны Соединённых Штатов.
RT на русском 12:41
Происшествия
В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога
В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия 14:03
Происшествия
Известного грузинского бандита с боем ликвидировали на Украине
Национальная полиция Украины в ходе спецоперации в Киевской области ликвидировала гражданина Грузии, осужденного на родине за тяжкие преступления.
Lenta.ru 12:04
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Общество
Российские актёры записали ролик о фигурантах «московского дела»
Российский суд объединил все эти истории жестокостью наказания, посчитав, что средний срок лишения свободы для фигурантов "московского дела" должен составить 3-4 года.
КузПресс 13:49
Гаджеты
Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
Коммерсантъ 13:28
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 08:35
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма вчера в 02:09
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru вчера в 12:00
Происшествия
Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» по делу о хищении
Под домашний арест определен заместитель генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимир Александров, 2 октября сообщает РИА Новости.
Красная весна 12:59
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Кино
Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя
RuNews24.ru 03:31
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Шоу-бизнес
Галкин поделился семейным фото с Пугачевой в мини-платье
"Девчонки", - подписал он снимок, на котором также позируют родные и друзья: его дочь Лиза, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, певица и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова.
Газета.Ru 05:10
Общество
Астролог: какие переживания и сюрпризы принесет октябрь знакам зодиака
Начало октября ознаменуется переходом быстрых планет — Меркурия и Венеры — в знак Скорпиона.
Вечерняя Москва 11:32
Происшествия
При нападении на училище в Финляндии погибла украинка
Ранее полиция Финляндии сообщила, что неизвестный совершил нападение в профессиональном училище на территории торгового центра.
RT на русском 11:12
Политика
Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»
Украинский лидер Владимир Зеленский проинформировал глав фракций Верховной рады Украины о «формуле Штайнмайера».
Политика Сегодня 05:08
Политика
Реформы избирательного законодательства не предвидится — Памфилова
Памфилова подчеркнула, что всё избирательное законодательство в России должно логично проистекать от того политического вектора, который сейчас в стране существует.
REGNUM 09:51
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru вчера в 03:57
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Спорт
Шубенков вышел в финал в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира
Россиянин Сергей Шубенков пробился в финал в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике.
ТАСС 13:16
Транспорт
ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду
В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:24