Политика
Московский КомсомолецПутин пообещал России почти бесплатный интернет
«По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам», — распорядился сегодня Президент в своем послании к Федеральному собранию.
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Общество
Частый секс может задержать менопаузу
Политика
США и Китай заключили торговую сделку
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки по урегулированию спорных вопросов, сообщает Reuters.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Политика
Мишустин обещает Госдуме персональную ответственность министров
Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин заверил депутатов Госдумы в персональной ответственности министров, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
Политика
Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов
Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт до 1 мая
Добровольное голосование проведут в один из выходных дней. В настоящее время разрабатывается порядок проведения голосования.
Здоровье
Правительство РФ предлагает исключить понятие «обучающийся с ОВЗ»
Правительство РФ предлагает внести изменения в Федеральный закон, регулирующий вопросы образования людей с ОВЗ.
Политика
Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве
В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
Экономика
Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Центральный банк отозвал лицензии у страховых компаний "Чувашия-Мед", "Экип" и "Симаз-Мед", говорится в сообщении регулятора.
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
Политика
Мишустин назвал приоритеты своей работы во главе Правительства
Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что в новом Правительстве будут изменения, приоритетными направлениями работы нового состава Кабмина глава ФНС назвал реализацию нацпроектов и развитие цифровой экономики.
Происшествия
СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве
Следствие прекратило уголовное преследование сына бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова.
Политика
«Ъ»: Путин может возглавить «Единую Россию» в 2024 году
По окончанию президентского срока Владимир Путин может возглавить партию «Единая Россия», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Кремле.
Общество
Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка
Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Политика
Мишустин призвал вернуть утраченное доверие между бизнесом и властью
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин высказался за укрепление доверия между властью и бизнесом, считает необходимым проанализировать причины, мешающие развитию предпринимательства.
Политика
Греф высоко оценил претендента на пост премьера России Мишустина
Глава Сбербанка Герман Греф считает профессионалом главу Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина, которого президент Владимир Путин выдвинул на должность премьер-министра.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Армия и оружие
Российский спецназ получит «летающий танк»
В этом году российский спецназ получит на вооружение новый бронированный вертолёт Ми-8АМТШ-ВН, который уже прозвали «летающий танк».
Политика
Нетаньяху обсудил с Путиным ситуацию с осужденной в РФ израильтянкой
Как сообщила канцелярия премьера Израиля, Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию с Наамой Иссахар - осужденной в России израильтянкой, сообщает в четверг В сообщении отмечается, что по итогам разговора "оптимизм премьер-министра по вопросу об освобождении Наамы Иссахар возрос".
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой
Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.