«По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам», — распорядился сегодня Президент в своем послании к Федеральному собранию.

Политика США и Китай заключили торговую сделку Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки по урегулированию спорных вопросов, сообщает Reuters.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.

Политика Мишустин обещает Госдуме персональную ответственность министров Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин заверил депутатов Госдумы в персональной ответственности министров, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Политика Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.

Происшествия В ДТП под Саратовом погибли четыре человека Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).

Политика Мишустин назвал приоритеты своей работы во главе Правительства Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что в новом Правительстве будут изменения, приоритетными направлениями работы нового состава Кабмина глава ФНС назвал реализацию нацпроектов и развитие цифровой экономики.

Финансы России предсказали курс 200 рублей за доллар Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.

Общество В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Политика Мишустин призвал вернуть утраченное доверие между бизнесом и властью Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин высказался за укрепление доверия между властью и бизнесом, считает необходимым проанализировать причины, мешающие развитию предпринимательства.

Политика Греф высоко оценил претендента на пост премьера России Мишустина Глава Сбербанка Герман Греф считает профессионалом главу Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина, которого президент Владимир Путин выдвинул на должность премьер-министра.

Происшествия Во время съемок «Дома-2» умер оператор На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Политика Нетаньяху обсудил с Путиным ситуацию с осужденной в РФ израильтянкой Как сообщила канцелярия премьера Израиля, Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию с Наамой Иссахар - осужденной в России израильтянкой, сообщает в четверг В сообщении отмечается, что по итогам разговора "оптимизм премьер-министра по вопросу об освобождении Наамы Иссахар возрос".