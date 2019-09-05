Политика

REGNUMREGNUMПутин анонсировал решение по обмену заключенными с Киевом

Россия и Украина вскоре объявят решение по обмену удерживаемыми лицами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с украинским политиком Виктором Медведчуком в кулуарах Восточного экономического форума.
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Путин: решение об обмене заключенными с Украиной будет объявлено совместно

Коммерсантъ08:16

Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной

РБК08:13

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РЕН ТВ07:20

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Интерфакс07:17

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