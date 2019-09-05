Россия и Украина вскоре объявят решение по обмену удерживаемыми лицами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с украинским политиком Виктором Медведчуком в кулуарах Восточного экономического форума.

Путин анонсировал решение по обмену заключенными с Киевом

Политика МЭР ответило на заявление Мутко по работе с пострадавшими от паводка Министерство экономического развития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко, который указал на задержку выплат пострадавшим от наводнения предпринимателям Иркутской области.

Гаджеты Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлены на Tech Life IFA 2019 Сегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga.

Происшествия Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.

Общество Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.

Армия и оружие Украина обвинила Россию в подготовке вторжения Спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в подготовке ко вторжению на Украину.

Транспорт Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.

Политика Аксёнов посоветовал Зеленскому приехать в Крым Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров и посмотреть, что там происходит, а также пообщаться с местными жителями.

Автоспорт «Мерседесу» грозит провал на домашней трассе «Феррари» Скудерия собирается развить успех после триумфа в Бельгии, а Квят снова рассчитывает на Топ-10 На прошлой неделе Шарль Леклер одержал долгожданную победу на трассе «Спа-Франкоршам», принеся «Феррари» первую викторию в сезоне.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

Футбол Гол Ананидзе помог Грузии сыграть вничью с Кореей Сборная Грузии в товарищеском матче сыграла вничью с командой Кореи — 2:2. Встреча прошла в Стамбуле (Турция).

Происшествия Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Экономика В ЦБ рассказали, кто чаще становится жертвой мошеннических лотерей Жертвами мошенников, организовывающих лотереи, чаще всего становятся мужчины среднего возраста, причем с опытом работы в силовых структурах.

Происшествия В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.

Футбол Глушаков извинился перед «Спартаком» за грязь Бывший полузащитник московского "Спартака", ныне выступающий за грозненский "Ахмат" Денис Глушаков принес извинения болельщикам столичной команды за то, что происходило за то время, пока он выступал в стане красно-белых.

Теннис Надаль вышел в полуфинал US Open Испанец Рафаэль Надаль переиграл аргентинца Диего Шварцмана в 1/4 финала US Open.

Гаджеты Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp Компания HMD Global, которая впервые присутствует на берлинской выставке IFA, представила сразу пять новых устройств.

Политика Минтранс предлагает доверить техосмотр официальным дилерам Ранее сообщалось, что Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором предупреждает о возможных трудностях для Российского союза автостраховщиков (РСА) в реализации ряда положений нового закона о техосмотре (ТО).

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

Политика В США призвали ввести санкции против России из-за митингов в Москве Элиот Энгель и Майкл Маккол считают, что во время несанкционированных митингов в Москве и Петербурге имели место быть "нарушения прав человека".