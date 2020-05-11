Общество
k1news.ruПрезидент Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми
Сегодня Президент России объявил о новых выплатах семьям с детьми – сообщает K1NEWS.RU.
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Общество
Выплату для семей с детьми от 3 до 16 лет смогут получить 22 млн детей
22 миллиона семей в России с детьми от 3 до 16 лет смогут получить выплату в 10 тысяч рублей, о которой ранее объявил президент России Владимир Путин.
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Газета.Ru 09:25
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Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Как сообщают «Известия», Президент России Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам.
Тверские ведомости 06:06
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Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
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Коммерсантъ 17:30
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Lenta.ru 17:25
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