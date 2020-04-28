Президент России Владимир Путин заявил о том, что в День Победы 9 мая состоится авиационный парад. Кроме того, вечером во многих городах страны состоятся праздничные салюты.

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Футбол В Испании спортсменам разрешили возобновить тренировки с 4 мая Премьер-министр Испании Педро Санчес во время доклада о планах выхода страны из карантина объявил, что профессиональные спортсмены смогут тренироваться индивидуально, начиная с 4 мая.

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Происшествия В Саратовской области из окна пятиэтажки выпал двухлетний ребенок Вольск, Саратовская область, 28 апреля 2020, 16:55 — REGNUM В городе Вольск произошел несчастный случай, с балкона пятого этажа многоквартирного дома выпал двухлетний ребенок. 18

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Политика Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни. 616

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