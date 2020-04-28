Политика
Национальная служба новостейПутин объявил о проведении авиационного парада 9 мая
Президент России Владимир Путин заявил о том, что в День Победы 9 мая состоится авиационный парад. Кроме того, вечером во многих городах страны состоятся праздничные салюты.
Читать в источнике
Оценить327
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
Общество
Нового настоятеля Елоховского собора госпитализировали в Москве
Нового настоятеля Богоявленского Елоховского собора Фому Мосолова госпитализировали в Москве, сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
МР7.ру 13:28
Общество
Режим самоизоляции в Московской области продлили до 11 мая
Ограничительные меры, введенные в Московской области из-за пандемии коронавируса, продлены до 11 мая.
Известия 14:01
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина написала открытое письмо своему мужу
RuNews24.ru 26 апреля в 18:20
Футбол
В Испании спортсменам разрешили возобновить тренировки с 4 мая
Премьер-министр Испании Педро Санчес во время доклада о планах выхода страны из карантина объявил, что профессиональные спортсмены смогут тренироваться индивидуально, начиная с 4 мая.
Матч ТВ 14:06
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Политика
Меркель оценила возможность снятия санкций в условиях пандемии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала вопрос возможности снятия санкций в условиях пандемии, отметив, что это возможно только при разрешении стоящих за ними политических проблем.
РИА Новости 10:23
Общество
Москва ужесточает требования к тишине в домах
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий проведение шумных работ в домах.
Газета.Ru 13:31
Общество
Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу
Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:18
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Технологии
Гендиректор Huawei Рен Чжэнфей: «HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS»
Гендиректор компании Рен Чжэнфей недавно заявил, что "HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS".
Дни24 02:30
Происшествия
В Саратовской области из окна пятиэтажки выпал двухлетний ребенок
Вольск, Саратовская область, 28 апреля 2020, 16:55 — REGNUM В городе Вольск произошел несчастный случай, с балкона пятого этажа многоквартирного дома выпал двухлетний ребенок.
REGNUM 09:55
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно «Ситуация остается сложной», – заявил глава государства.
MySLO.ru 10:50
Шоу-бизнес
Ургант высказался о скандале из-за слов Тодоренко о домашнем насилии
Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала заступился за телеведущую Регину Тодоренко, подвергшуюся критике после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 07:59
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Общество
В Карелии продлили время продажи алкоголя
В Карелии продлили время продажи алкоголя, теперь спиртные напитки можно будет купить с 10.00 до 19.00, соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков.
Взгляд.ру 13:47
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса
Процесс добавления участников остался прежним — необходимо нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат (аудио или видео) и добавить нужных пользователей.
РИА Новости 13:39
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Газета.Ru 13:46
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Общество
Садовничий подтвердил планы реформировать факультеты МГУ
Идея создания научных школ, по словам Садовничего, обсуждается в рамках подготовки программы развития МГУ до 2030 года.
РБК 07:38
Кино
«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве
Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
КиноПоиск 04:04
Общество
Академики РАН выступили против реформы МГУ
Члены клуба «1 июля», в состав которого входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, выступили против планируемой реформы факультетов МГУ.
Дождь 11:39
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia 06:29
Авто
В России появился полноприводный Skoda Karoq
Минимальная стоимость полноприводного Skoda Karoq стартует с отметки в 1 468000 рублей. Версия Ambition будет стоить от 1 580000 рублей.
ГЛАС.RU 05:30
Общество
Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни
Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
Lenta.ru 09:59
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27