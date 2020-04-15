Экономика
Свободная ПрессаПутин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат
Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
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Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей финпомощь для выплаты зарплат
Интерфаксвчера в 09:33
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