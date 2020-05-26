Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. Фрагмент записи приводит кремлевский пул "РИА Новости" в Twitter.

Путин бросил ручку на стол во время совещания

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