Политика
РИА НовостиПутин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. Фрагмент записи приводит кремлевский пул "РИА Новости" в Twitter.
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Последние новости на утро 27 мая 2020: Путин бросил ручку во время совещания
Комсомольская правда00:33
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Происшествия
Пьяная мать вела развратный стрим при своем сыне
Живая Кубань вчера в 16:25
Политика
Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня
Агентство Москва вчера в 08:03
Авто
Когда мало внедорожника: подборка очень крутых «проходимцев» за цену стандартного офроудера
У внедорожника есть место для квадрокоптера.
НГС вчера в 21:00
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
Наука
Геологи поручили беспилотникам следить за опасными вулканами
Faktom 25 мая в 08:13
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову стихами
Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
Киберспорт
В Battle Pass 2020 по Dota 2 добавили новые модели башен
В Боевом пропуске появилась система гильдий, было анонсировано летнее событие, новые катакомбы, боевые состязания, мини-игры во время паузы, живые башни и другие нововведения.
Чемпионат вчера в 11:23
Общество
В восьми населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения
Кемерово, 27 мая 2020, 07:24 — REGNUM Оперативный штаб Кузбасса сообщил, что за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в восьми населённых пунктах региона.
REGNUM 00:24
Здоровье
Врач назвал главную причину набора веса на самоизоляции
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, из-за чего люди в самоизоляции чаще всего набирают вес.
Известия вчера в 21:58
Футбол
Погба придётся пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Ювентус»
Недавно ходили слухи, что англичане не намерены включать в сделку по переходу Поля Погба в «Ювентус» каких-либо игроков.
Soccer.ru вчера в 03:55
Политика
Главы Архангельской области и НАО объяснили идею объединения регионов
Исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский объяснил, что главная задача запуска процесса объединения с Ненецким автономным округом — это развитие обоих регионов, их слияние не самоцель.
РБК вчера в 13:22
Общество
Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен
Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily вчера в 08:10
Армия и оружие
Строительство новых объектов военно-морской базы в Новороссийске почти завершено
Строительство новых объектов Новороссийской военно-морской базы Цемесской бухте почти завершено.
ТК Звезда вчера в 19:27
Армия и оружие
Сверхзвуковое пузырение F‑35 оказалось невидимым
Возможное пузырение стелс-покрытия истребителей пятого поколения F-35B Lightning II и F-35C Lightning II после сверхзукового полета незаметно невооруженному глазу, сообщил Defense News летчик-испытатель Lockheed Martin Билли Флинн.
Lenta.ru вчера в 08:21
Общество
Омбудсмен назвал регионы России с наибольшим давлением на бизнес
В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Иркутской области и Чечне наблюдается наибольшее давление на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов.
RT на русском вчера в 21:15
Хоккей
НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов
Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета вчера в 17:15
Футбол
Финал Кубка Украины перенесли из Тернополя во Львов
Финал Кубка Украины 8 июля состоится во Львове, а не в Тернополе, как это было запланировано ранее.
Украина.ру 01:03
Армия и оружие
ВМС США опубликовали кадры перехвата своего самолета российскими Су-35
Шестой флот ВМС США заявил о «небезопасном» перехвате своего разведывательного самолета Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
Известия вчера в 22:27
Политика
Трамп пригрозил Пекину «мощным ответом» на принятие закона о Гонконге
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригрозил Китаю санкциями, если Пекин примет меры по "захвату" Гонконга, используя новый закон.
Интерфакс 01:19
Здоровье
Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме
По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28
Общество
Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне
Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM вчера в 09:28
Общество
Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии
Pravda.Ru вчера в 05:23
Космос
Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon
Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС 25 мая в 05:51
Космос
На космодроме Восточный заканчивается Годовое техническое обслуживание
На стартовом комплексе для ракет-носителей семейства "Союз-2" космодрома Восточный заканчивается традиционное Годовое техническое обслуживание.
Телепорт 24 мая в 20:00
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Футбол
ЦСКА поздравил президента клуба Евгения Гинера с 60-летием
Bookmaker-ratings.ru вчера в 01:25
Общество
В России ограничения для внутреннего туризма начнут снимать с 1 июня
Ограничения на поездки за границу пока не снимают, другие страны придерживаются тех же принципов.
RuNews24.ru 25 мая в 10:47