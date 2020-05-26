Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. Фрагмент записи приводит кремлевский пул "РИА Новости" в Twitter.
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Последние новости на утро 27 мая 2020: Путин бросил ручку во время совещания

Комсомольская правда00:33

Видео гневно швыряющего ручку Путина удивило

Московский Комсомолецвчера в 09:06

Путин бросил ручку на стол во время совещания по паводкам и пожарам

РЕН ТВвчера в 17:05

Путин бросил ручку на стол во время совещания по паводкам и пожарам

РБКвчера в 15:09

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Газета.Ruвчера в 14:24

Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами

News.ruвчера в 09:38

Путин бросил ручку на стол во время совещания

РИА Новостивчера в 20:15
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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, из-за чего люди в самоизоляции чаще всего набирают вес.
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Недавно ходили слухи, что англичане не намерены включать в сделку по переходу Поля Погба в «Ювентус» каких-либо игроков.
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Исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский объяснил, что главная задача запуска процесса объединения с Ненецким автономным округом — это развитие обоих регионов, их слияние не самоцель.
РБК вчера в 13:22
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Общество

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Армия и оружие

Строительство новых объектов военно-морской базы в Новороссийске почти завершено

Строительство новых объектов Новороссийской военно-морской базы Цемесской бухте почти завершено.
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Армия и оружие

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Возможное пузырение стелс-покрытия истребителей пятого поколения F-35B Lightning II и F-35C Lightning II после сверхзукового полета незаметно невооруженному глазу, сообщил Defense News летчик-испытатель Lockheed Martin Билли Флинн.
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Общество

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Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета вчера в 17:15
Футбол

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ВМС США опубликовали кадры перехвата своего самолета российскими Су-35

Шестой флот ВМС США заявил о «небезопасном» перехвате своего разведывательного самолета Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригрозил Китаю санкциями, если Пекин примет меры по "захвату" Гонконга, используя новый закон.
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По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28
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Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

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Известия 01:04
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Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon

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На космодроме Восточный заканчивается Годовое техническое обслуживание

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Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
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В России ограничения для внутреннего туризма начнут снимать с 1 июня

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Евгений Николаевич Зиничев
Российский государственный и военный деятель. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 18 мая 2018.
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