Политика

Газета.RuГазета.RuПутин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости". Глава государства говорил о том, что стихийные бедствия угрожают жизни людей, а также оставляют россиян без жилья.
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Путин бросил ручку на стол во время совещания

Газета.Ru14:24

Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании

Pravda.Ru09:12

Путин бросил ручку на стол во время совещания

РИА Новости13:35

Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами

News.ru09:38

«Жизнь находится в опасности»: Ручка Путина и меткий бросок вновь в зоне внимания журналистов

Царьград09:29

Путин бросил ручку на стол на совещании по стихийным бедствиям

Взгляд.ру14:00

Видео гневно швыряющего ручку Путина удивило

Московский Комсомолец09:06
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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 14:47, Ашберн
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
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Космос

Радиотелескоп в КЧР помог выяснить, где рождаются нейтрино высоких энергий

Многолетние наблюдения на радиотелескопе РАТАН-600 в Карачаево-Черкесии помогли московским учёным выяснить, где рождаются нейтрино высоких энергий.
Аргументы и Факты - Ставрополь 23 мая в 04:03
Политика

Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня

РИА Новости 09:07
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Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
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Политика

США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями

США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українськi новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости 08:13
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Футбол

Роналду поинтересовался мнением подписчиков о своей новой прическе

SM News 13:44
Политика

США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:33
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Происшествия

СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки

Из изъятой аудиозаписи разговора с диспетчером скорой помощи следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации.
РБК 14:42
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Политика

Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников.
ТАСС 04:39
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Экономика

На Украине с 1 августа банкоматы станут ненужными

Владельцы банковских карт на Украине с 1 августа смогут снимать наличные в магазинах, которые используют кассовые аппараты РРО.
Украина.ру вчера в 09:20
Происшествия

В Самарской области полностью потушили крупный пожар в жилых домах

В поселке Яицкое Самарской области полностью ликвидирован пожар в 11 домах площадью тысяча квадратных метров.
Российская газета 06:54
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Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
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Авто

Стала известна дата премьеры новой BMW 4-Series

В специальном разделе пресс-службы компании BMW лишь на короткое время было опубликовано тизерное изображение нового BMW 4-Series, а также названа дата премьеры — 2 июня нынешнего года.
Тарантас Ньюс 06:29
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Общество

Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время власти города планируют дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
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Общество

Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
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Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
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Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
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Общество

Пробные ЕГЭ пройдут без школьников

В этом году пробные ЕГЭ для организаторов пройдут 29 и 30 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения.
Полит.ру вчера в 13:14
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Общество

Рекордные осадки ожидаются в столице в конце недели

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что рекордное количество осадков в конце недели ожидается в Москве.
Москва 24 14:26
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Технологии

«Яндекс» переходит на платную почту без рекламы

«Яндекс» предложил части пользователей перейти на продвинутую версию своего почтового сервиса – «Почта про», обнаружила корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 11:51
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Общество

Власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским

АБН 14:26
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Общество

Минтранс разработал санитарные рекомендации для автотранспорта

Документ размещен на сайте министерства. Как пояснили в Минтрансе, методические рекомендации согласованы с Роспотребнадзором.
Российская газета 14:10
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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Здоровье

Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них

Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.
РБК 13:50
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Игры

Онлайн-шутер War Thunder получил крупное обновление Starfighters

Российское издательство Gaijin Entertainment выпустило для военного онлайн-шутера War Thunder контентное обновление Starfighters.
ЭндлессГеймОвер 12:48
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
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Наука

Новый рекорд скорости интернета установлен в Австралии

Evo-rus.com 14:03
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Происшествия

В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
РБК 14:36
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Как работают Яндекс.Новости?
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