Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости". Глава государства говорил о том, что стихийные бедствия угрожают жизни людей, а также оставляют россиян без жилья.

Путин бросил ручку на стол во время совещания

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