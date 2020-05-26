Политика
Газета.RuПутин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости". Глава государства говорил о том, что стихийные бедствия угрожают жизни людей, а также оставляют россиян без жилья.
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Они для тысяч наших людей выходят на первый план. Естественное дело, когда человек лишается своего жилища, либо его жизнь находится в опасности.
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Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 05:33
Гаджеты
Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе новых AMD Ryzen
Китайская компания сегодня представила новую серию ноутбуков RedmiBook, в которую вошли три модели с 13, 14 и 16,1-дюймовыми экранами.
Astera 10:25
Авто
Новый Haval H6 показали до премьеры
Судя по снимкам, Haval H6 следующей генерации получит дизайн в стиле концептуального вседорожника Haval Concept H, который презентовали в феврале текущего года в Индии.
Новые автомобили вчера в 00:43
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа 11:02
Космос
Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту
Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 00:42
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Газета.Ru 04:53
Футбол
Джек Уилшер: «„Арсенал“ выиграл бы АПЛ, если бы удалось сохранить ван Перси, Фабрегаса и Насри»
Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшер поделился воспоминаниями об игре в «Арсенале».
Sports.ru 15:19
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Экономика
Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии
Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
Известия вчера в 02:50
Армия и оружие
Ополчение ДНР уничтожило шесть минометов украинских силовиков
Русская Планета 05:30
Общество
Россияне назвали желаемый размер финансовой подушки безопасности
Наименьшую сумму необходимых сбережений назвали в Махачкале (около 240 тысяч рублей), Астрахани (283 тысячи) и Барнауле (285,9 тысячи).
РИА Новости 13:05
Наука
На Земле нашли возможное местоположение библейского Эдемского сада
Раньше существовала богатая экосистема, где процветали древние люди и животные. Обнаруженные останки датируются 2,6 миллиона лет.
Evo-rus.com 14:02
Политика
Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия 13:22
Происшествия
СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки
Из изъятой аудиозаписи разговора с диспетчером скорой помощи следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации.
РБК 14:42
Футбол
При каком тренере Роналду забил больше всего голов
Португальский нападающий Криштиану Роналду успел попробовать свои силы уже в четырёх клубах при девяти разных тренерах.
LiveResult.Ru 03:35
Экономика
На Украине с 1 августа банкоматы станут ненужными
Владельцы банковских карт на Украине с 1 августа смогут снимать наличные в магазинах, которые используют кассовые аппараты РРО.
Украина.ру вчера в 09:20
Политика
Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости 16:18
Наука
Новый рекорд скорости интернета установлен в Австралии
Evo-rus.com 14:03
Культура
Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1
История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда 24 мая в 23:50
Армия и оружие
Шойгу рассказал о ходе разработки военными вакцины от коронавируса
К разработке вакцины против COVID-19 подключили военный институт, клинические исследования завершатся до конца июля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на видеоконференцсвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:06
Общество
Синоптики предупредили о рекордных осадках в Москве в конце недели
Рекордное количество осадков в Москве ожидается в конце недели из-за обширной циклонической депрессии, раскинувшейся над Балканами и Западным Причерноморьем.
Известия 16:02
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой вчера в 15:07
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
РИА Новости 12:01
Технологии
«Яндекс» начал тестировать платную почту без рекламы
«Яндекс» начал тестировать подписку «Почта Про», при помощи которой пользователи почтового сервиса компании получат возможность отключать в нём рекламные баннеры, сообщили RNS в пресс-службе «Яндекса».
Rambler News Service 14:53
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04