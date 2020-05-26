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Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости". Глава государства говорил о том, что стихийные бедствия угрожают жизни людей, а также оставляют россиян без жилья.

Путин бросил ручку на стол во время совещания

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Экономика На Украине с 1 августа банкоматы станут ненужными Владельцы банковских карт на Украине с 1 августа смогут снимать наличные в магазинах, которые используют кассовые аппараты РРО.

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Технологии «Яндекс» начал тестировать платную почту без рекламы «Яндекс» начал тестировать подписку «Почта Про», при помощи которой пользователи почтового сервиса компании получат возможность отключать в нём рекламные баннеры, сообщили RNS в пресс-службе «Яндекса». 3