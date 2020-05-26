Политика

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Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
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Путин кинул ручку на стол во время совещания

РИА Новостивчера в 20:15

Путин бросил ручку на стол во время совещания по паводкам и пожарам

РБКвчера в 15:09

Видео гневно швыряющего ручку Путина удивило

Московский Комсомолецвчера в 09:06

Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами

News.ruвчера в 09:38

«Жизнь находится в опасности»: Ручка Путина и меткий бросок вновь в зоне внимания журналистов

Царьградвчера в 09:29

Кинул ручку: Путин дал волю эмоциям на совещании по паводкам в РФ

SM Newsвчера в 09:23

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Газета.Ruвчера в 14:24
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Происшествия

Сказала, что хочет покататься на роликах: в Екатеринбурге пропала 13-летняя школьница

Екатеринбург Онлайн вчера в 13:39
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
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Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
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Армия и оружие

Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

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Lenta.ru вчера в 03:42
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Администрация Центрального района Санкт-Петербурга дала разъяснения по возможному возвращению граффити с Иосифом Бродским, сделанным накануне по случаю 80-летия поэта, а позже закрашенным властями.
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Общество

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Политика

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Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни объявить о мерах в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге.
РБК вчера в 19:28
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия вчера в 02:34
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Общество

Опрошенные россияне оценили «страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей

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Авто

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Дни24 24 мая в 05:20
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Шоу-бизнес

Запущенный вид Брэда Питта поразил поклонников

РИА Новости вчера в 22:42
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Шоу-бизнес

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News.ru вчера в 07:47
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Политика

США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями

США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українськi новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости вчера в 08:13
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Здоровье

Коротко о главном: рекордное число заболевших и продление режима самоизоляции в Свердловской области

Евгений Куйвашев объяснил резкий скачок числа заболевших COVID-19 в регионе: он снова обвинил жителей Свердловской области в несоблюдении режима самоизоляции.
Екатеринбург Онлайн 25 мая в 22:52
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Фигурное катание

Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
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Общество

Цены на отдых в Крыму могут упасть из-за пандемии коронавируса

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Газета.Ru вчера в 19:27
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Общество

В Киеве обыскали музей с картинами Порошенко

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Политика

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Политика

Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции

В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля.
Lenta.ru вчера в 11:02
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Вышел фильм о разработке игр Dishonored, Prey и Half-Life 2: Episode 4

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По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, темп прироста заболевших за сутки составил 2,54%.
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Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро

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Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

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Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

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РБК 25 мая в 14:17
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Авто

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Евгений Николаевич Зиничев
Российский государственный и военный деятель. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 18 мая 2018.
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