Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин бросил ручку в ходе совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. Фрагмент записи приводит кремлевский пул "РИА Новости" в Twitter.
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Путин бросил ручку на стол во время совещания

Газета.Ru14:24

Путин бросил ручку на стол во время совещания по паводкам и пожарам

РЕН ТВ17:05

Путин бросил ручку на стол во время совещания по паводкам и пожарам

РБК15:09

Путин бросил ручку в ходе совещания

РИА Новости20:15

Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами

News.ru09:38

«Жизнь находится в опасности»: Ручка Путина и меткий бросок вновь в зоне внимания журналистов

Царьград09:29

Видео гневно швыряющего ручку Путина удивило

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Армия и оружие

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Беременная москвичка Елена получила восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции в столице, пока лежала в больнице на сохранении.
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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции

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К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей

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В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
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Евгений Николаевич Зиничев
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