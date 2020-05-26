Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. Видеозапись опубликовал кремлевский пул РИА Новости в Twitter. Президент сказал, что из-за стихийных бедствий жизни людей находятся в опасности, многие остаются без жилья.
Читать в источнике
Комментировать2,9K

Подробнее о событии

Путин бросил ручку во время совещания

РИА Новости20:15

Путин бросил ручку на стол во время совещания по паводкам и пожарам

РЕН ТВ17:05

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Газета.Ru14:24

Путин бросил ручку на стол во время совещания по паводкам и пожарам

РБК15:09

Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами

News.ru09:38

«Жизнь находится в опасности»: Ручка Путина и меткий бросок вновь в зоне внимания журналистов

Царьград09:29

Видео гневно швыряющего ручку Путина удивило

Московский Комсомолец09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
Политика

Путин назначил парад Победы на 24 июня

RT на русском 10:31
5,2K
Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
1,2K
Автоспорт

В Audi отстранили Абта от всех соревнований

The Race пишет, что Даниэль Абт отстранен командой Audi от всех соревнований, кроме того, начат процесс его увольнения из команды из-за нарушения критериев соответствия стандартам.
F1news.ru 07:35
1
Наука

Ученые нашли способ усилить иммунитет для борьбы с раком

Способ уже опробовали на грызунах, он показал эффективность против рака крови Австралийские ученые смогли усилить иммунную систему человека и повысить возможности организма в борьбе с раком, сообщают Dni24.ru со ссылкой на эксперимент, проведенный в Peter MacCallum Cancer Centre.
АМИТЕЛ 19:40
Авто

Названы недостатки фургона Lada Largus

Автомобиль доступен в трех версиях: семиместной пассажирской, Cross и коммерческий фургон.
32CARS.ru 04:38
4
Экономика

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ 11:40
7
Футбол

Роналду поинтересовался мнением подписчиков о своей новой прическе

SM News 13:44
Транспорт

На Украине возобновили продажу билетов на поезда внутреннего сообщения

Компания "Украинская железная дорога" намерена частично возобновить внутреннее пассажирское сообщение с 1 июня.
ТАСС 15:57
1
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях

Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru вчера в 06:56
17
Технологии

Сбой произошел в работе Twitter

Сбой случился в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщают пользователи во всем мире, передает портал Downdetector.
Москва 24 18:41
Армия и оружие

СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии

РБК 19:46
2
Авто

Обновленный Geely Jiaji на базе Volvo поступил в продажу

Компания Geely объявила старт продаж обновлённого минивэна Geely Jiaji, который был разработан совместно со специалистами Volvo.
Новые автомобили вчера в 00:02
3
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
1,4K
Технологии

Россиянам посоветовали не оставлять смартфон на зарядке на ночь

Аккумулятор смартфона может износиться, если оставлять его на зарядке на всю ночь. Лучше следить за зарядом батареи.
ФедералПресс 20:03
Шоу-бизнес

Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой 03:12
3
Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
665
Игры

Названы самые продаваемые в истории игровые консоли

Самой популярной, соответственно, и продаваемой стала легендарная консоль Sony PlayStation 2. Ее продажи стартовали в 2000 году.
Live24 09:05
3
Футбол

«Уфу» могут купить Red Bull или владельцы «Ман Сити»

Одним из вариантов являются владельцы «Манчестер Сити» и других клубов в мире.
Все про Спорт ру 13:59
1
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева показала результаты экстремального похудения

Судя по всему, Ляйсан Утяшева – одна из немногих звезд, которая не только не набрала лишних килограммов на изоляции, но и еще больше похудела.
OvideO.ru 04:45
2
Армия и оружие

США заявили об «опасном» перехвате российскими Су-35 своего самолета

"Очередной, третий за последний месяц, небезопасный перехват самолета Poseidon P-8A ВМС США российскими истребителями Су-35 в международном воздушном пространстве над Средиземным морем", - сообщили в пресс-службе.
Московский Комсомолец 20:06
Политика

Источник сообщил о переносе даты саммита ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который был запланирован на 22-23 июля в Санкт-Петербурге, перенесён.
RT на русском 20:42
Армия и оружие

Пентагон призвал Россию и Турцию «прекратить военные действия» в Ливии

США обратились к РФ и Турции с призывом «прекратить военные действия в Ливии» и переключиться на дипломатические меры и борьбу с терроризмом.
Росбалт 19:59
Авто

Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов

Дни24 24 мая в 05:20
8
Армия и оружие

С-400 на авиабазе «Хмеймим» прикрыли иранские самолёты

Иранские военные самолеты в течение некоторого времени перебрасывают вооружение на сирийскую территорию, а Израиль не может их атаковать.
Территория новостей 08:53
13
Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
490
Общество

Российские авиакомпании снизили цены на билеты

Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты на рейсы, вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 09:35
6
Авто

Toyota начала экспорт автомобилей российской сборки в Армению

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу ООО «Тойота Мотор», до конца 2020 года Toyota отправит в Армению 450 автомобилей Camry и RAV4, постепенно увеличивая объемы поставок в перспективе.
Автоновости дня 05:53
14
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
50
Здоровье

Академик Власов считает, что коронавирус в Сибири с января

Научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, академик Валентин Власов в беседе с журналистом «Науки в Сибири» поддерживает гипотезу, что коронавирус в Сибирь мог проникнуть не в марте, а ещё в январе.
Новая Сибирь 13:33
15
Общество

Пять 40-метровых башен (АМС) на участке Биробиджан-Ленинск построила ГК R.Partner

EAOmedia.ru 21:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Николаевич Зиничев
Российский государственный и военный деятель. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 18 мая 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное