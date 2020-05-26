Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. Видеозапись опубликовал кремлевский пул РИА Новости в Twitter. Президент сказал, что из-за стихийных бедствий жизни людей находятся в опасности, многие остаются без жилья.

Путин бросил ручку во время совещания

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