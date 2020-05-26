Политика
Lenta.ruПутин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. Видеозапись опубликовал кремлевский пул РИА Новости в Twitter. Президент сказал, что из-за стихийных бедствий жизни людей находятся в опасности, многие остаются без жилья.
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Политика
Путин назначил парад Победы на 24 июня
RT на русском 10:31
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Автоспорт
В Audi отстранили Абта от всех соревнований
The Race пишет, что Даниэль Абт отстранен командой Audi от всех соревнований, кроме того, начат процесс его увольнения из команды из-за нарушения критериев соответствия стандартам.
F1news.ru 07:35
Наука
Ученые нашли способ усилить иммунитет для борьбы с раком
Способ уже опробовали на грызунах, он показал эффективность против рака крови Австралийские ученые смогли усилить иммунную систему человека и повысить возможности организма в борьбе с раком, сообщают Dni24.ru со ссылкой на эксперимент, проведенный в Peter MacCallum Cancer Centre.
АМИТЕЛ 19:40
Авто
Названы недостатки фургона Lada Largus
Автомобиль доступен в трех версиях: семиместной пассажирской, Cross и коммерческий фургон.
32CARS.ru 04:38
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ 11:40
Транспорт
На Украине возобновили продажу билетов на поезда внутреннего сообщения
Компания "Украинская железная дорога" намерена частично возобновить внутреннее пассажирское сообщение с 1 июня.
ТАСС 15:57
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях
Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru вчера в 06:56
Технологии
Сбой произошел в работе Twitter
Сбой случился в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщают пользователи во всем мире, передает портал Downdetector.
Москва 24 18:41
Авто
Обновленный Geely Jiaji на базе Volvo поступил в продажу
Компания Geely объявила старт продаж обновлённого минивэна Geely Jiaji, который был разработан совместно со специалистами Volvo.
Новые автомобили вчера в 00:02
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Технологии
Россиянам посоветовали не оставлять смартфон на зарядке на ночь
Аккумулятор смартфона может износиться, если оставлять его на зарядке на всю ночь. Лучше следить за зарядом батареи.
ФедералПресс 20:03
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой 03:12
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Игры
Названы самые продаваемые в истории игровые консоли
Самой популярной, соответственно, и продаваемой стала легендарная консоль Sony PlayStation 2. Ее продажи стартовали в 2000 году.
Live24 09:05
Футбол
«Уфу» могут купить Red Bull или владельцы «Ман Сити»
Одним из вариантов являются владельцы «Манчестер Сити» и других клубов в мире.
Все про Спорт ру 13:59
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева показала результаты экстремального похудения
Судя по всему, Ляйсан Утяшева – одна из немногих звезд, которая не только не набрала лишних килограммов на изоляции, но и еще больше похудела.
OvideO.ru 04:45
Армия и оружие
США заявили об «опасном» перехвате российскими Су-35 своего самолета
"Очередной, третий за последний месяц, небезопасный перехват самолета Poseidon P-8A ВМС США российскими истребителями Су-35 в международном воздушном пространстве над Средиземным морем", - сообщили в пресс-службе.
Московский Комсомолец 20:06
Политика
Источник сообщил о переносе даты саммита ШОС
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который был запланирован на 22-23 июля в Санкт-Петербурге, перенесён.
RT на русском 20:42
Армия и оружие
Пентагон призвал Россию и Турцию «прекратить военные действия» в Ливии
США обратились к РФ и Турции с призывом «прекратить военные действия в Ливии» и переключиться на дипломатические меры и борьбу с терроризмом.
Росбалт 19:59
Авто
Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов
Дни24 24 мая в 05:20
Армия и оружие
С-400 на авиабазе «Хмеймим» прикрыли иранские самолёты
Иранские военные самолеты в течение некоторого времени перебрасывают вооружение на сирийскую территорию, а Израиль не может их атаковать.
Территория новостей 08:53
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Общество
Российские авиакомпании снизили цены на билеты
Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты на рейсы, вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 09:35
Авто
Toyota начала экспорт автомобилей российской сборки в Армению
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу ООО «Тойота Мотор», до конца 2020 года Toyota отправит в Армению 450 автомобилей Camry и RAV4, постепенно увеличивая объемы поставок в перспективе.
Автоновости дня 05:53
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Здоровье
Академик Власов считает, что коронавирус в Сибири с января
Научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, академик Валентин Власов в беседе с журналистом «Науки в Сибири» поддерживает гипотезу, что коронавирус в Сибирь мог проникнуть не в марте, а ещё в январе.
Новая Сибирь 13:33