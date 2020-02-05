Политика

Газета.RuГазета.RuПутин: человечество оказалось у опасной черты

"К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружения, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика", - отметил глава РФ.
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Пульс страны и мира

Российская газета11:59

Путин: человечество оказалось у опасной черты

Газета.Ru09:47

Путин заявил о приближении мира к «опасной черте»

РБК07:37

Путин заявил о приближении человечества к «опасной черте»

ТК Звезда06:47

Путин заявил о приближении человечества к опасной черте

Lenta.ru05:40

Путин заявил о приближении человечества к «опасной черте»

РИА Новости05:39

Путин: мир оказался у «опасной черты» из-за разрушения контроля над вооружениями

ТАСС05:35
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Происшествия

Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

RT на русском 15:07
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Больше 20 млрд часов в играх и 70 тысяч обзоров в день — Valve подвела итоги 2019 года в Steam

В общей сложности геймеры провели в играх больше 20,5 млрд часов, а функцией Remote Play Toghether воспользовались 2,3 млн человек.
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Юбилейный плеер Sony Walkman появится в России

News.ru 08:27
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Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

BFM.ru 00:25
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Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения

Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
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Сахалинцы могут начать диспансеризацию онлайн

Пациенты поликлиники №2 Южно-Сахалинска могут начать проходить диспансеризацию дома.
Сахалин.Инфо 03:38
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Политика

СБУ проводит обыски у журналистов телеканала «1+1»

Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько.
Вести.Ru 14:00
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

Российская газета 10:35
Происшествия

Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси

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Футбол

«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
REGNUM 12:21
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость 25 процентов.
Lenta.ru 17:09
Авто

Новый кроссовер Kia Sonet станет глобальным

Южнокорейская компания KIA представила на международном автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели концепт нового компактного кроссовера KIA Sonet.
Автоновости дня 02:07
Общество

Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе

Правительство Крыма отказалось от подачи воды по графику в Симферополе.
Российская газета 12:07
Происшествия

В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Известия вчера в 08:23
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Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
Общество

Счетная палата оценила работу правительства

Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Коммерсантъ 16:02
Гаджеты

Samsung случайно выставила фото новых Galaxy S20 на официальном сайте

Российская газета 08:04
Общество

Жан-Поль Готье признался в любви Ольге Бузовой

67-летний французский модельер Жан-Поль Готье, который на этой неделе приехал в Москву на премьеру своего шоу, впервые увидел 34-летнюю теледиву Ольгу Бузову.
Paparazzi.ru 10:14
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Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

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СК проверит историю с ребенком, сбежавшим из детсада в Москве

Следственный комитет России начал проверку озвученной в СМИ истории о ребенке, который, соскучившись по родителям, сбежал из детского сада на северо-западе Москвы и пешком пошел в Красногорск.
ТАСС 13:33
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Нэнси Пелоси порвала текст речи Трампа

Перед началом выступления американский лидер раздал текст своей речи вице-президенту США Майку Пенсу и Пелоси.
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Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Кадры со съемочной площадки, где идет работа над седьмым сезоном, завораживают.
Donday.ru 07:16
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Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике

Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Inc-news.ru вчера в 06:39
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Путин объяснил, зачем предложил поправки к Конституции

Что еще известно: Путин предложил внести поправки в Конституцию, выступая с посланием Федеральному собранию 15 января.
Snob.ru вчера в 07:06
Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Красная весна 14:18
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках переписать историю Второй мировой

Эммануэль Макрон заявил, что Москва по-новому интерпретирует историю Второй мировой войны.
Piter.tv вчера в 11:30
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Mercedes-Benz выпустит 32 новые модели к 2022 году

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz намерен в 2022 году представить на рынке около 30 новинок.
Rusargument 03 февраля в 01:43
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