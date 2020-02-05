Политика
Газета.RuПутин: человечество оказалось у опасной черты
"К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружения, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика", - отметил глава РФ.
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Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле
Спорт
Больше 20 млрд часов в играх и 70 тысяч обзоров в день — Valve подвела итоги 2019 года в Steam
В общей сложности геймеры провели в играх больше 20,5 млрд часов, а функцией Remote Play Toghether воспользовались 2,3 млн человек.
Общество
Геймплейный трейлер Atomic Heart
Разработчики Atomic Heart выпустили короткий геймплейный трейлер. В ролике показаны персонажи и мир игры, а также сражения с врагами.
Армия и оружие
На Параде Победы появятся 24 новейших образца военной техники
Политика
Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения
Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
Здоровье
Сахалинцы могут начать диспансеризацию онлайн
Пациенты поликлиники №2 Южно-Сахалинска могут начать проходить диспансеризацию дома.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Политика
СБУ проводит обыски у журналистов телеканала «1+1»
Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость 25 процентов.
Авто
Новый кроссовер Kia Sonet станет глобальным
Южнокорейская компания KIA представила на международном автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели концепт нового компактного кроссовера KIA Sonet.
Общество
Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе
Правительство Крыма отказалось от подачи воды по графику в Симферополе.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Общество
Счетная палата оценила работу правительства
Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Гаджеты
Samsung случайно выставила фото новых Galaxy S20 на официальном сайте
Общество
Жан-Поль Готье признался в любви Ольге Бузовой
67-летний французский модельер Жан-Поль Готье, который на этой неделе приехал в Москву на премьеру своего шоу, впервые увидел 34-летнюю теледиву Ольгу Бузову.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Происшествия
СК проверит историю с ребенком, сбежавшим из детсада в Москве
Следственный комитет России начал проверку озвученной в СМИ истории о ребенке, который, соскучившись по родителям, сбежал из детского сада на северо-западе Москвы и пешком пошел в Красногорск.
Политика
Нэнси Пелоси порвала текст речи Трампа
Перед началом выступления американский лидер раздал текст своей речи вице-президенту США Майку Пенсу и Пелоси.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Кадры со съемочной площадки, где идет работа над седьмым сезоном, завораживают.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике
Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Политика
Путин объяснил, зачем предложил поправки к Конституции
Что еще известно: Путин предложил внести поправки в Конституцию, выступая с посланием Федеральному собранию 15 января.
Общество
Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях
О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках переписать историю Второй мировой
Эммануэль Макрон заявил, что Москва по-новому интерпретирует историю Второй мировой войны.
Авто
Mercedes-Benz выпустит 32 новые модели к 2022 году
Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz намерен в 2022 году представить на рынке около 30 новинок.