Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса. Поручение также касается прилегающих к этим учреждениям территорий.
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Путин поручил принять «дополнительные меры» по контролю за карантином

РБК03:39

Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

RT на русском03:35

Путин поручил МВД и Росгвардии усилить контроль за соблюдением россиянами карантина

Интерфакс02:58

Путин поручил МВД и Росгвардии следить за соблюдением карантина вернувшимися из-за границы

ТАСС03:09

Путин поручил полиции и Росгвардии проконтролировать людей на карантине

Lenta.ru03:03

Путин поручил МВД принять меры по соблюдению карантина прибывшими из-за границы

Газета.Ru03:11

Путин поручил усилить контроль за вернувшимися из-за рубежа россиянами

Известия02:51
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Финансы

Рубль умеренно вырос к доллару на старте торгов

Доллар немного снизился, евро вырос на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:28
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 03:56
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Энергетика

Мексика согласилась сократить добычу нефти

Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Lenta.ru вчера в 22:14
Общество

В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:21
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК 08 апреля в 08:00
Политика

На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины предупредила об угрозе ядерной энергетике страны и опасности «очередного Чернобыля».
Lenta.ru 01:11
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 04:50
Общество

Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости вчера в 14:05
Единоборства

Турнир UFC 249 официально отменен

Газета.Ru 03:37
Общество

Новые случаи коронавируса выявлены в 57 регионах России за сутки

Москва, 10 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Подтвердившиеся случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы в 57 регионах РФ в течение суток 9 апреля.
REGNUM 03:50
Экономика

Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии

Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии суммарным объемом €500 млрд.
ТАСС вчера в 17:01
Происшествия

Официально подтвержден случай коронавируса у жителя Сызрани

По данным Роспотребнадзора, диагноз COVID-19 подтвердился у одного жителя Волжского района, который сейчас проходит лечение в 6 городской больнице Самары, а также у гражданина Сызрани - он находится в ТГБ № 5.
ГТРК Самара 04:17
Общество

СМИ сообщили об ограничении продажи пива в ряде регионов России

Москва, 10 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В ряде российских регионов в рамках борьбы с коронавирусом ограничили продажу разливного пива, сообщает 10 апреля «Коммерсантъ».
REGNUM 04:19
Происшествия

В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя

Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
Lenta.ru 04:45
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
Кино

Глава Marvel намекнул на продолжение «Мстителей»

Президент Marvel Studios Кевин Файги опубликовал новый пост в своем Tvitter-аккаунте, в котором пользователи увидели намек на продолжение фантастической саги о Мстителях.
Народные новости вчера в 10:52
Политика

Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:01
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru вчера в 09:24
Общество

В Марий Эл ограничена розничная продажа алкоголя

За внесение изменений в указ главы Марий Эл от 17 марта проголосовали 33 парламентария, против - шесть, двое воздержались.
Yocity12 вчера в 10:00
Армия и оружие

The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России

REGNUM 01:42
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 07 апреля в 14:21
Шоу-бизнес

Лещенко опроверг заражение Бабкиной коронавирусом

Рамблер 01:26
Авто

Haval заменит внедорожник Hover

Китайский автоконцерн Great Wall работает над новым внедорожником, который придет на смену нынешнему Hover H5.
Автоновости дня вчера в 05:34
Культура

Киностудия Глюкозы и Фадеева объявила себя банкротом

Киностудия «Глюкоза прошакшен», позже «Студия-А», которую основали Глюкоза (Наталья Ионова) и продюсер Максим Фадеев объявила себя банкротом.
Культуромания 03:37
Политика

Трамп: США вышли на пик распространения коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вышли на пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших скоро начнет уменьшаться.
Ридус 00:25
Экономика

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия вчера в 08:26
Происшествия

Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве

Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Газета.Ru 04:33
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 04:27
Политика

Путин выступит с новым телеобращением к россиянам

Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, выступит с новым телеобращением. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала.
Известия 08 апреля в 07:37
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