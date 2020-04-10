Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса. Поручение также касается прилегающих к этим учреждениям территорий.

Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Происшествия СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Энергетика Мексика согласилась сократить добычу нефти Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.

Общество В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.

Политика В Швеции призвали возобновить санкции против России Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия Официально подтвержден случай коронавируса у жителя Сызрани По данным Роспотребнадзора, диагноз COVID-19 подтвердился у одного жителя Волжского района, который сейчас проходит лечение в 6 городской больнице Самары, а также у гражданина Сызрани - он находится в ТГБ № 5.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Кино Глава Marvel намекнул на продолжение «Мстителей» Президент Marvel Studios Кевин Файги опубликовал новый пост в своем Tvitter-аккаунте, в котором пользователи увидели намек на продолжение фантастической саги о Мстителях.

Политика Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.

Общество В Марий Эл ограничена розничная продажа алкоголя За внесение изменений в указ главы Марий Эл от 17 марта проголосовали 33 парламентария, против - шесть, двое воздержались.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Авто Haval заменит внедорожник Hover Китайский автоконцерн Great Wall работает над новым внедорожником, который придет на смену нынешнему Hover H5.

Политика Трамп: США вышли на пик распространения коронавируса Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вышли на пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших скоро начнет уменьшаться.

Экономика МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.

Происшествия Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.