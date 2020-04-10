Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса. Поручение также касается прилегающих к этим учреждениям территорий.

Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

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