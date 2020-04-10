Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса. Поручение также касается прилегающих к этим учреждениям территорий.
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Путин поручил усилить меры по контролю за соблюдением самоизоляции

РИА Новости06:18

Путин поручил МВД и Росгвардии пристальнее следить за гражданами на карантине

URA.Ru03:58

Путин поручил МВД и Росгвардии усилить контроль за соблюдением россиянами карантина

Интерфакс02:58

Путин поручил принять «дополнительные меры» по контролю за карантином

РБК03:39

Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

RT на русском03:35

Путин поручил МВД и Росгвардии следить за соблюдением карантина вернувшимися из-за границы

ТАСС03:09

Путин поручил усилить контроль за вернувшимися из-за рубежа россиянами

Известия03:44
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Религия

РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:55
Происшествия

Три пациентки с подозрением на коронавирус умерли в Дагестане

Три женщины с предварительно подтвержденными анализами на COVID-19 скончались в Республиканском центре инфекционных болезней Дагестана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Газета.Ru 06:39
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Общество

В Омской области режим самоизоляции продлевают до 19 апреля

Напомним, что в Омской области режим обязательной самоизоляции был установлен с 30 марта по 12 апреля.
БК55 07:08
Происшествия

Очередной крупный улов ивановских чекистов

Указанный гражданин, являясь представителем одного из интернет-магазинов, приобрел в Ивановской области крупную партию синтетического наркотического вещества для последующего его сбыта бесконтактным способом на территории субъектов Центрального федерального округа.
Слухи и Факты 07:46
Армия и оружие

Убийца подлодок: NI оценил проект российской АПЛ «Лайка»

Саттон полагает, что русские намеренно могут дразнить западных аналитиков, не предоставляя много информации о подлодках, которые придут на смену "Акуле" и "Сьерре" - так в НАТО называют советские АПЛ проектов "Щука-Б" и "Барракуда".
Российская газета вчера в 06:33
Энергетика

Саудовская Аравия отказалась от условий России по нефти

Саудовская Аравия выразила готовность сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки, если брать за основу апрельские уровни.
Утро.ru вчера в 10:22
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Технологии

IOS 14 сможет открывать приложения без установки

Разработчики будут сами решать, какая часть сервиса будет доступна в «лайтовой» версии, чтобы происходил запуск без установки.
The GEEK 04:44
Здоровье

Минздрав назвал главные симптомы коронавируса

В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Тульская пресса вчера в 11:13
Экономика

На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей

"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Интерфакс 07:19
Общество

В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом

В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.
Российская газета 07:52
Общество

В Петербурге до конца апреля запретили посещать кладбища

Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:08
Политика

Путин призвал укрепить позиции на мировом рынке пусковых услуг

Россия должна укреплять позиции на мировом рынке пусковых услуг, средства выведения должны быть конкурентоспособными, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:40
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Общество

Позднякова: Многие новосибирцы уже переболели коронавирусом в феврале

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова во время общения с горожанами, организованного в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте», дала ответ на вопрос о том, могли ли новосибирцы переболеть коронавирусом еще в феврале, до начала эпидемии.
RuNews24.ru 02:49
Здоровье

В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Происшествия

На Кубани выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае выявлено 20 подтвержденных новых случаев COVID-2019.
Российская газета 04:11
Общество

В Кировской области продлили карантин

Согласно новому постановлению правительства Кировской области, в течение ближайших двух недель, до 24 апреля, в регионе по-прежнему не смогут работать все столовые, кинотеатры, магазины с непродовольственными товарами, бассейны, салоны красоты и так далее.
Newsler.ru 06:20
Здоровье

Мэр Нижнего Тагила обратился к жителям из-за коронавируса

Ранее "Уралинформбюро" сообщало, что за минувшие сутки в Свердловской области были зафиксированы два новых случая заражения – в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
Уралинформбюро 06:19
Гаджеты

Xiaomi заработала на мероприятии Mi Fan Festival 2020 около $410 млн

Компания Xiaomi ежегодно проводит у себя на родине в Китае (и по всему миру) мероприятие Mi Fan Festival, чтобы поблагодарить Mi-фанов за их постоянную поддержку.
3DNews 07:38
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
Известия 06:37
Экономика

Премьер Белоруссии предлагает ЕАЭС нацелиться на дедолларизацию

Странам ЕАЭС следует увеличить формирование цен и расчетов в национальных валютах с целью дедолларизировать экономику союза, считает Румас.
Газета.Ru 05:09
Экономика

Руспродсоюз назвал продукты, которые подорожают через две недели

Руспродсоюз заявил, что цена на некоторые продукты повысится уже через 2 недели.
Что происходит 06:16
Общество

Владимир Путин обратился к главам регионов России

Президент начал совещание с неотложной и общей для всех регионов задачи – повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей.
ГТРК Псков 08 апреля в 09:07
Общество

В России начали запрещать продажу разливного пива

В трех регионах России запретили продажу разливного пива. Об этом 10 апреля сообщила газета «Коммерсант».
Деловой квадрат 06:13
Наука

Древние зубы показали, что вымершие обезьяны пересекли Атлантику

Naked Science 06:40
Экономика

Власти Пермского края расторгнут контракт на проектирование аквапарка

Власти Пермского края намерены расторгнуть контракт на проектирование аквапарка, а также по некоторым другим крупным инвестпроектам.
РБК Пермский край 05:57
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
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