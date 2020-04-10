Коронавирус
RT на русскомПутин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса. Поручение также касается прилегающих к этим учреждениям территорий.
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Политика
Россию временно ограничили в правах на Александровское подворье
Как сообщает издание, Иерусалимский окружной суд выдал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем.
Экономика
Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности
Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Политика
В Минздраве России заявили о «стрессе» по средствам защиты и ИВЛ
«Все системы здравоохранения испытывают стресс по количеству продукции расходных материалов — это средства индивидуальной защиты и то, что вы упоминали, аппараты искусственной вентиляции легких, мобилизация произведена», — сказал министр.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы предупредил о ложноотрицательных тестах на коронавирус
Врачи объясняли, что точность существующих тестов на COVID-19 «составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты».
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
Здоровье
Коронавирус повторно обнаружили у 91 человека в Южной Корее
Медики в Южной Корее повторно нашли коронавирус нового типа (COVID-19) у 91 гражданина страны, ранее вылечившихся от заболевания.
Общество
ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу
Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.
Происшествия
ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Авто
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине 2020 года
Цены, как обычно, появятся ближе к старту продаж.
Общество
Мексика согласовала с США снижение добычи нефти
Решение о сокращении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки согласовано с США, заявил Обрадор.
Общество
Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска
Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
Шоу-бизнес
«Ушлая интриганка»: Степан Джигарханян уличил Виталину Цымбалюк во лжи
В социальных сетях скандальная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз стала инициатором конфликта, заявив, что сын режиссера всю жизнь живет на деньги своего звездного отца.
Общество
Суд в Москве выписал штрафы еще двум нарушителям самоизоляции
Щербинский суд Москвы оштрафовал двух нарушивших режим самоизоляции горожан на 15 тысяч рублей.
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
Авто
В каршеринге разрешили передавать руль товарищу
Экономика
Песков: уступка РФ по сокращению добычи нефти не является проигрышем
Решение Российской Федерации пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка не является проигрышем, напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике.
Футбол
Шесть директоров «Барселоны» ушли в отставку
Шесть членов совета директоров «Барселоны» ушли со своего поста. В отставку подали два вице-президента – Эмили Русо и Энрике Томбас.
Кино
Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина
Сериал о «карантинной любви» решил снять Константин Богомолов: в основе «Безопасных связей» истории сразу трех пар,у которых во время самоизоляции развиваются отношения.
Происшествия
В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены
В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.
Общество
Попова: порядка четверти заболевших COVID-19 не имеют симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка четверти больных коронавирусом не имеют симптомов, характерных для заболевания.
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
Общество
Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции
Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
Экономика
Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка
Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Общество
В Петербурге запретили посещать кладбища
Общество
Губернатор Красноярского края расширил список работающих организаций
Губернатор Красноярского края Александр Усс расширил список предприятий и организаций, которым будет разрешено работать на территории региона уже с субботы, 11 апреля.
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Политика
ФОМ зафиксировал рост рейтинга доверия Путину
Как сообщало ИА REGNUM, рост рейтинга президента Российской Федерации Владимира Путина ВЦИОМ зафиксировал после его второго обращения к согражданам 2 апреля.
Шоу-бизнес
Турецкий актер Бурак Озчивит снова побил рекорд
Известный актер из Турции Бурак Озчивит побил очередной рекорд. Он стал самым популярным актером в социальных сетях.