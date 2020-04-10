Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса. Поручение также касается прилегающих к этим учреждениям территорий.
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Путин поручил усилить меры по контролю за соблюдением самоизоляции

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Путин поручил полиции и Росгвардии проконтролировать людей на карантине

Lenta.ru03:03

Путин поручил принять «дополнительные меры» по контролю за карантином

РБК03:39

Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

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Путин поручил МВД и Росгвардии следить за соблюдением карантина вернувшимися из-за границы

ТАСС03:09

Путин поручил усилить контроль за вернувшимися из-за рубежа россиянами

Известия03:44

Путин поручил МВД и Росгвардии усилить контроль за соблюдением россиянами карантина

Интерфакс02:58
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Политика

Россию временно ограничили в правах на Александровское подворье

Как сообщает издание, Иерусалимский окружной суд выдал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем.
Piter.tv 08 апреля в 07:55
Экономика

Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности

Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Коммерсантъ вчера в 15:35
Политика

В Минздраве России заявили о «стрессе» по средствам защиты и ИВЛ

«Все системы здравоохранения испытывают стресс по количеству продукции расходных материалов — это средства индивидуальной защиты и то, что вы упоминали, аппараты искусственной вентиляции легких, мобилизация произведена», — сказал министр.
Lenta.ru 09:26
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы предупредил о ложноотрицательных тестах на коронавирус

Врачи объясняли, что точность существующих тестов на COVID-19 «составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты».
Коммерсантъ 06:00
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Здоровье

Коронавирус повторно обнаружили у 91 человека в Южной Корее

Медики в Южной Корее повторно нашли коронавирус нового типа (COVID-19) у 91 гражданина страны, ранее вылечившихся от заболевания.
News.ru 05:58
Общество

ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу

Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.
РИА Новости 08:54
Происшествия

ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия 06:35
Авто

Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине 2020 года

Цены, как обычно, появятся ближе к старту продаж.
Автоновости дня 02:44
Общество

Мексика согласовала с США снижение добычи нефти

Решение о сокращении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки согласовано с США, заявил Обрадор.
Газета.Ru 08:41
Общество

Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска

Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
РИА Новости 07:58
Шоу-бизнес

«Ушлая интриганка»: Степан Джигарханян уличил Виталину Цымбалюк во лжи

В социальных сетях скандальная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз стала инициатором конфликта, заявив, что сын режиссера всю жизнь живет на деньги своего звездного отца.
Popcornnews.ru 07:07
Общество

Суд в Москве выписал штрафы еще двум нарушителям самоизоляции

Щербинский суд Москвы оштрафовал двух нарушивших режим самоизоляции горожан на 15 тысяч рублей.
Вечерняя Москва 09:12
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Авто

В каршеринге разрешили передавать руль товарищу

Вести.Ru вчера в 08:30
Экономика

Песков: уступка РФ по сокращению добычи нефти не является проигрышем

Решение Российской Федерации пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка не является проигрышем, напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике.
News.ru 09:20
Футбол

Шесть директоров «Барселоны» ушли в отставку

Шесть членов совета директоров «Барселоны» ушли со своего поста. В отставку подали два вице-президента – Эмили Русо и Энрике Томбас.
Metaratings 04:34
Кино

Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина

Сериал о «карантинной любви» решил снять Константин Богомолов: в основе «Безопасных связей» истории сразу трех пар,у которых во время самоизоляции развиваются отношения.
Комсомольская правда 08:10
Происшествия

В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены

В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.
Lenta.ru 07:49
Общество

Попова: порядка четверти заболевших COVID-19 не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка четверти больных коронавирусом не имеют симптомов, характерных для заболевания.
РЕН ТВ 09:25
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
РИА Новости 09:02
Единоборства

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Vprognoze.ru вчера в 22:17
Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество

Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
РБК 09:11
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Общество

В Петербурге запретили посещать кладбища

Российская газета 07:00
Общество

Губернатор Красноярского края расширил список работающих организаций

Губернатор Красноярского края Александр Усс расширил список предприятий и организаций, которым будет разрешено работать на территории региона уже с субботы, 11 апреля.
Городские новости. Красноярск 07:40
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Политика

ФОМ зафиксировал рост рейтинга доверия Путину

Как сообщало ИА REGNUM, рост рейтинга президента Российской Федерации Владимира Путина ВЦИОМ зафиксировал после его второго обращения к согражданам 2 апреля.
REGNUM 04:37
Шоу-бизнес

Турецкий актер Бурак Озчивит снова побил рекорд

Известный актер из Турции Бурак Озчивит побил очередной рекорд. Он стал самым популярным актером в социальных сетях.
Вечерний курьер вчера в 08:14
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