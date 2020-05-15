Коронавирус
Областная газетаВладимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом. Список поручений Правительству РФ и региональным властям опубликован на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Предусмотреть возможность оформления заявления на получение указанной выплаты через единый портал государственных услуг или через отделение Пенсионного фонда РФ», — говорится в перечне поручений, опубликованном 15 мая на сайте Кремля.Известиявчера в 15:04
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Общество
На Кубани уволили судью-«супертёлочку»
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Лавров считает, что восстановление глобальных отношений займет много времени.
Evo-rus.com 12:59
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Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Финансы
Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru вчера в 16:53
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Тарасова жестко оскорбила Роднину
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Политика
Постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар
Вашингтон, 17 мая 2020, 00:53 — REGNUM Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, выдав её за снимок депортации крымских татар в 1944 году.
REGNUM 17:53
Шоу-бизнес
Светлана Светличная отмечает юбилей
К 80-летию актрисы 15 мая в 18:45 смотрите на телеканале «Россия К» документальный фильм «Коллекция Петра Шепотинника», где киновед рассказывает о творческом и жизненном пути Светланы Светличной.
Россия – Культура вчера в 02:52
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
Политика
Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»
Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС вчера в 14:36
Общество
На Кубани прокуратура проверит выплаты врачам скорой в Армавире
Армавир, Краснодарский край, 16 мая 2020, 14:35 — REGNUM Прокуратура Краснодарского края начала проверку в связи с информацией о нарушениях при начислении федеральных стимулирующих выплат сотрудникам одной из подстанций скорой медицинской помощи Армавира, сообщили 16 мая в пресс-службе прокуратуры края.
REGNUM 07:35
Общество
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом
Российская газета 16:17
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал один из признаков рака
Одним из малых признаков развития онкологических заболеваний является потеря веса.
РБК 10:33
Политика
Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что без фундаментальной науки и инженерных кадров у РФ не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых нет ни у одной страны мира.
РИА Новости 05:58
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Общество
В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции
Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства.
ТАСС 01:26
Общество
Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе
Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах.
ФАН вчера в 04:42
Общество
Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром
Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром.
Lenta.ru 14:18
Футбол
Нападающий «Локомотива» Фарфан заразился коронавирусом
Фарфан стал первым игроком РПЛ, у которого был выявлен этот диагноз. В составе "Локомотива" перуанец выступает с 2017 года.
Российская газета 12:31
Политика
США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv 10:41
Происшествия
В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины
Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39
Футбол
Экс-тренер сборной Египта: «В 2018 году Салах отказался переходить в «Реал»
Бывший тренер сборной Египта Хани Рамзи заявил, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах два года назад имел возможность продолжить карьеру в «Реале».
Матч ТВ 18:10
Общество
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Политика
Экс-депутат Рады нашла угрозу в российских йогуртах
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что йогурты с российскими названиями на этикетках представляют угрозу "подсознанию" украинских детей.
Газета.Ru 17:51
Политика
Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и Музея имени Пушкина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против некоторых российских вузов, научных организаций и музеев.
Ведомости вчера в 14:51
Общество
Ученые из Ульяновска разработали экспресс-тест на коронавирус
Ученые из компании "Тест-Ген" в Ульяновской области разработали экспресс-тест на коронавирус.
ТАСС 15:57
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01