Коронавирус

Областная газетаОбластная газетаВладимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом. Список поручений Правительству РФ и региональным властям опубликован на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Предусмотреть возможность оформления заявления на получение указанной выплаты через единый портал государственных услуг или через отделение Пенсионного фонда РФ», — говорится в перечне поручений, опубликованном 15 мая на сайте
 Кремля.
Известиявчера в 15:04

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Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом в России

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Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

РИА Новостивчера в 15:42

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Российская газетавчера в 15:05

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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
Общество

На Кубани уволили судью-«супертёлочку»

Труд вчера в 10:29
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Общество

Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс 06:34
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Политика

Лавров заявил, что прежней свободы после пандемии не будет

Лавров считает, что восстановление глобальных отношений займет много времени.
Evo-rus.com 12:59
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Финансы

Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru вчера в 16:53
Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru 08:54
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Политика

Постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар

Вашингтон, 17 мая 2020, 00:53 — REGNUM Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, выдав её за снимок депортации крымских татар в 1944 году.
REGNUM 17:53
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Шоу-бизнес

Светлана Светличная отмечает юбилей

К 80-летию актрисы 15 мая в 18:45 смотрите на телеканале «Россия К» документальный фильм «Коллекция Петра Шепотинника», где киновед рассказывает о творческом и жизненном пути Светланы Светличной.
Россия – Культура вчера в 02:52
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
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Армия и оружие

Нацгвардейцы Украины надругались над девушкой-фотографом из США

Царьград 09:48
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Политика

Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»

Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС вчера в 14:36
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Общество

На Кубани прокуратура проверит выплаты врачам скорой в Армавире

Армавир, Краснодарский край, 16 мая 2020, 14:35 — REGNUM Прокуратура Краснодарского края начала проверку в связи с информацией о нарушениях при начислении федеральных стимулирующих выплат сотрудникам одной из подстанций скорой медицинской помощи Армавира, сообщили 16 мая в пресс-службе прокуратуры края.
REGNUM 07:35
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Общество

В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

Российская газета 16:17
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Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал один из признаков рака

Одним из малых признаков развития онкологических заболеваний является потеря веса.
РБК 10:33
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Политика

Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что без фундаментальной науки и инженерных кадров у РФ не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых нет ни у одной страны мира.
РИА Новости 05:58
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
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Общество

В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции

Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства.
ТАСС 01:26
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Общество

Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе

Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах.
ФАН вчера в 04:42
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Общество

Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром

Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром.
Lenta.ru 14:18
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Футбол

Нападающий «Локомотива» Фарфан заразился коронавирусом

Фарфан стал первым игроком РПЛ, у которого был выявлен этот диагноз. В составе "Локомотива" перуанец выступает с 2017 года.
Российская газета 12:31
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Политика

США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
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Происшествия

В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины

Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39
Футбол

Экс-тренер сборной Египта: «В 2018 году Салах отказался переходить в «Реал»

Бывший тренер сборной Египта Хани Рамзи заявил, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах два года назад имел возможность продолжить карьеру в «Реале».
Матч ТВ 18:10
Общество

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
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Политика

Экс-депутат Рады нашла угрозу в российских йогуртах

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что йогурты с российскими названиями на этикетках представляют угрозу "подсознанию" украинских детей.
Газета.Ru 17:51
14
Политика

Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и Музея имени Пушкина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против некоторых российских вузов, научных организаций и музеев.
Ведомости вчера в 14:51
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Общество

Ученые из Ульяновска разработали экспресс-тест на коронавирус

Ученые из компании "Тест-Ген" в Ульяновской области разработали экспресс-тест на коронавирус.
ТАСС 15:57
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
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