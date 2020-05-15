Коронавирус
Газета.RuПутин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин дал новые поручение правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
«Правительству России совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов России обеспечить... мониторинг осуществления федеральной доплаты к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также координацию деятельности субъектов Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованном на сайте Кремля.RT на русском15:09
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Раскрыты еще четыре случая манипуляции данными – так количество дел в адрес российских спортсменов увеличилось до 61.
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«Узнал, что не нужен „Авангарду“, из клубного Instagram». Омичи расстаются с этим форвардом уже в третий раз
Все понял, когда увидел в клубном Instagram, что нахожусь среди тех, с кем «Авангард» прощается.
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Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила пакет стимулирующих мер на $3 трлн в связи с пандемией коронавируса.
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Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
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