Коронавирус

Москва-Баку.ruМосква-Баку.ruПутин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом

Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.
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с чего всё началось
«Предусмотреть возможность оформления заявления на получение указанной выплаты через единый портал государственных услуг или через отделение Пенсионного фонда РФ», — говорится в перечне поручений, опубликованном 15 мая на сайте
 Кремля.
Известиявчера в 15:04

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Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом в России

Комсомольская правдавчера в 19:40

Путин дал новые поручения по борьбе с COVID-19

Znak.comвчера в 16:01

Путин поручил до 25 мая разработать варианты помощи гражданам из-за COVID-19

Известиявчера в 15:04

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

РИА Новостивчера в 15:42

Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом

Москва-Баку.ruвчера в 15:10

Путин поручил Мишустину внести поправки по выплатам на детей

Российская газетавчера в 15:05

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом. Помощь регионам и массовое тестирование

URA.Ruвчера в 15:59
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Общество

Самолёт, которым предположительно пользуется Игорь Шувалов, сегодня утром улетел в Австрию

Самолёт, которым предположительно пользуется глава ВЭБ и бывшей вице-премьер Игорь Шувалов, сегодня утром улетел в Австрию.
Эхо Москвы 03:34
Общество

В Крыму отменили режим самоизоляции

Режим самоизоляции действует в Крыму с 3 апреля. В регионе зафиксировано 245 случаев COVID-19, два человека умерли.
Коммерсантъ 00:48
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
2,7K
Политика

В Пхеньяне обнаружили 50 неразорвавшихся бомб времен Корейской войны

Несколько десятков неразорвавшихся бомб времен Корейской войны (1950-1953) были обнаружены во время строительных работ в Пхеньяне, сообщает газета "Нодон синмун".
РИА Новости 04:33
Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Общество

Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области

Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области.
Псковская Лента Новостей 04:13
Общество

Определена дальнейшая судьба мозаики со Сталиным из храма Минобороны

Определено новое месторасположение мозаики с изображением советского лидера Иосифа Сталина — им, по решению Русской православной церкви, станет музей на территории подмосковного комплекса «Патриот», а не сам находящийся в этом комплексе главный храм Вооруженных сил РФ, как предполагалось ранее.
Lenta.ru вчера в 18:29
13
Общество

Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
14
Политика

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медработникам

Как сообщала «АиФ Дагестан», 8 апреля президент РФ предложил установить доплаты для врачей 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц.
АиФ Дагестан вчера в 09:46
3,9K
Общество

Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис

В центральный офис могут выйти не более 30% рядовых сотрудников и не более 70% руководителей, сейчас банк составляет списки тех, кто с понедельника начнет работать из офиса, говорит другой источник.
РБК 00:56
6
Здоровье

В Чите краевой онкодиспансер закрыли на карантин по коронавирусу

В Чите в краевом онкологическом диспансере ввели карантин после того, как у 66 человек обнаружили коронавирус, сообщается на сайте минздрава Забайкальского края.
Коммерсантъ 03:29
4
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Космос

Возможность образования жизни на Марсе опровергли

Как отмечается, на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для образования жизни на Марсе, сообщает "Радиус".
Накануне.Ru 12 мая в 18:49
3
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
1,2K
Путешествия

В России начали аннулировать июньские туры за границу

Российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне.
Lenta.ru вчера в 15:12
185
Здоровье

89 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки

По данным Роспотребнадзора на пятницу, 15 мая, за сутки на Дону выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:18
649
Общество

«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» заработают 15 мая

15 мая снова открываются торгово-развлекательные центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», сообщается на сайте объектов.
Арендатор.ру вчера в 08:00
335
Здоровье

229 новых случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области

Еще 229 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области на 16 мая, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Время Н 03:55
46
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
2,3K
Политика

Роскосмос пригласил руководство NASA в Россию для обсуждения проектов

Роскосмос пригласил руководство американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) для обсуждения широкого круга проектов и ждет положительного ответа.
ТАСС 04:01
Общество

Минобрнауки ответило на письмо студентов МГУ о домогательствах в вузе

РБК вчера в 12:23
1K
Единоборства

Фергюсон ответил Нурмагомедову на слова поддержки

Российская газета 03:28
Армия и оружие

Пентагон опубликовал новые данные о встречах с НЛО

РЕН ТВ вчера в 00:49
26
Политика

В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.
RT на русском вчера в 08:28
990
Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
3,2K
Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
3
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»

OAnews вчера в 14:00
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Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews вчера в 04:41
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