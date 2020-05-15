Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.

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Президент России Владимир Путин дал новые поручение правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

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