Коронавирус
Газета.RuПутин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин дал новые поручение правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
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Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.РИА Новости15:42
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Скончался актер Анатолий Екадомов
Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.
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Лавров назвал необходимым восстановление памятника Коневу в Праге
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
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Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
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Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
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Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
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Осужденного за взятки бывшего мэра Владивостока обнаружили в СИЗО
Владивосток, 15 мая 2020, 08:44 — REGNUM Осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв был не в колонии для отбывания наказания, а в СИЗО Владивостока.
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«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге
Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом.
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Участники исследования смогли «увидеть» очертания фигур благодаря сложным последовательностям электрических импульсов, посылаемых в их мозг.
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Игры
Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая
Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
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Судья признал ошибку с забитым «Реалом» в финале Лиги чемпионов голом
Британский футбольный арбитр Марк Клаттенбург, работавший на финале Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико» в Милане в 2016 году, заявил в интервью Daily Mail, что первый гол во встрече был забит с нарушением правил.
РБК 03:28
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CBS выпустит новый сериал по «Звездному пути»
Газета.Ru 16:03
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Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
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Армия и оружие
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей
Адмирал рассказал о кораблях, которые получит ЧФ России. Черноморский флот получит более десяти новых кораблей.
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Сегодня днём во время несения дежурства на озере Тунайча (Корсаковский район) спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А.Полякова заметили плот с двумя людьми, которые подавали сигналы о помощи.
МЧС медиа 06:45
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Сорок доз плазмы для лечения коронавируса заготовили в 52-й больнице
За две недели работы отделения переливания крови в столичной больнице № 52 удалось заготовить 40 доз плазмы для лечения пациентов с коронавирусом.
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Tesla намеревается обрушить цены на электрокары
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Армия и оружие
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
«Супер-пупер-ракета», появление которой ранее анонсировал президент США Дональд Трамп, представляет собой гиперзвуковую ракету AGM-183A, создаваемую в интересах американских военно-воздушных сил.
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Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
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Члены экипажа Crew Dragon ушли на предполетный карантин
Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) начали в среду предполетный карантин.
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
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В Киеве выявили очаг заражения коронавирусом
Киев, 15 мая 2020, 15:59 — REGNUM В Дарницком доме-интернате для девочек 81 человек заразился коронавирусом, заявил мэр Киева Виталий Кличко 15 мая во время экстренного онлайн-брифинга.
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