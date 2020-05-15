с чего всё началось

Президент России Владимир Путин дал новые поручения правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

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