Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.
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с чего всё началось
«Правительству России совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов России обеспечить... мониторинг осуществления федеральной доплаты к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также координацию деятельности субъектов Российской Федерации по данному вопросу», — говорится
 в перечне поручений Путина, опубликованном на сайте Кремля.
RT на русском15:09

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Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

РИА Новости15:42

Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом

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Путин поручил немедленно выплатить медикам доплату за апрель

Московский Комсомолец15:29

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Путин поручил повысить размер пособия на первого ребенка до 6 751 рубля

Комсомольская правда15:15

Путин указал оптимизировать контроль за медицинскими организациями

Российская газета15:51

Путин поручил вести мониторинг доплаты работающим с COVID-19 медикам

RT на русском15:09
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Политика

Путин поручил нарастить объемы тестирования населения на коронавирус

Объемы тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции поручил нарастить президент России Владимир Путин 15 мая.
ИА Красная Весна 15:14
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Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
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Политика

МИД назвал цензурой запрет на российские соцсети на Украине

15 мая президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет на три года на российские социальные сети и интернет-сервисы.
РБК 12:42
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
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Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Общество

Путин отправил в отставку главу ГИБДД Кубани Александра Капустина

Юга.ру 07:36
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Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

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RT на русском 15:26
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Здоровье

Диетолог рассказала, чем могут быть опасны пельмени

Руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева предупредила, что пельмени могут сильно пошатнуть ваше здоровье.
Аргументы недели 13:10
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Происшествия

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ТАСС 12 мая в 14:06
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Футбол

«Брюгге» стал чемпионом Бельгии

Как сообщается на официальном сайте турнира, идущий на первом месте «Брюгге» признан чемпионом и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
Фонтанка.Ру 14:59
Космос

Минобороны США развернёт сеть собственных интернет-спутников

Сеть от DARPA получила название Blackjack, и, несмотря на то, что программное обеспечение, как и сами спутники, ещё находятся на стадии тестирования, тем не менее, в планах DARPA вывести их на орбиту уже в ближайшие сроки, наладив таким образом работу правительственной интернет-сети.
Машины и Механизмы 13 мая в 17:51
Политика

В Госдуме предостерегли Черногорию от репрессий в отношении СПЦ

Действия властей идут вразрез с исторически сложившимися тесными отношениями между нашими государствами, — заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов (КПРФ).
REGNUM 10:24
Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
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Здоровье

За сутки в 26 городах и районах Ростовской области выявили коронавирус

Под медицинским наблюдением находятся 6809 граждан. Отмечается, что в области проведено более 57,5 тысячи исследований на коронавирус.
Rostov gazeta 13 мая в 04:13
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Общество

Лукашенко вновь возмутила цена российского газа для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Сергеем Румасом обратил внимание на цену поставляемого в страну российского природного газа.
Свободная Пресса вчера в 06:59
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Общество

Ермак ожидает, что в Калининградскую область поедут туристы-мизантропы

Новый Калининград После снятия ограничений по коронавирусу спрос на туристические услуги и портрет туриста, приезжающего в Калининградскую область, серьёзно изменится.
Новый Калининград.Ru 15:34
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Общество

Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями

Интерфакс 11:32
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Шоу-бизнес

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Украинская певица Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом выпустила музыкальный клип.
Телеканал 360° 06:27
Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении от 13 мая.
Известия 13 мая в 16:06
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Здоровье

Сорок доз плазмы для лечения коронавируса заготовили в 52-й больнице

За две недели работы отделения переливания крови в столичной больнице № 52 удалось заготовить 40 доз плазмы для лечения пациентов с коронавирусом.
Вечерняя Москва 04:26
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Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
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Происшествия

Заместитель гендиректора «Ленэнерго» арестован по делу о мошенничестве

Суд Санкт-Петербурга арестовал до 12 июля заместителя генерального директора ПАО "Ленэнерго" Алексея Горячева по делу о мошенничестве с ущербом в сумму более 131 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.
Интерфакс 13:48
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
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Игры

Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая

Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
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