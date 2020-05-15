с чего всё началось

Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

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