Экономика
REGNUMПутин дал оценку проекту «Восток Ойл»
Глава государства отметил, что реализация проекта позволит нарастить грузопоток по Северному морскому пути и укрепить позиции России в Арктике. Он пожелал Сечину успеха в работе над проектом «Восток Ойл». «Нужно только всё как следует посчитать», — добавил Путин.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
Кино
Первое видео со съемок «Сватов-7» утекло в Сеть
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Общество
Голодец станет зампредом правления Сбербанка
Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец после согласования кандидатуры с ЦБ станет зампредом правления Сбербанка, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Политика
Новый план достройки «Северного потока-2» опровергли
Оператор «Северного потока-2», проектная компания Nord Stream 2, опроверг информацию о появлении нового плана достройки газопровода.
Игры
Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1
Политика
Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы
В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.
Экономика
Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Турецкие войска обстреляли объекты правительственных войск Сирии
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
Политика
В Минтрансе оценили возможность создания новой авиакомпании в ДФО
Замминистра транспорта России Александр Юрчик прокомментировал возможность создания новой авиакомпании на Дальнем Востоке.
Общество
Белоруссия нашла способ компенсировать поставки нефти из России
Белоруссия нашла способ компенсировать недостаток поставкок нефти из России: республика отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба».
Футбол
Воронежская область попала в десятку самых футбольных регионов России
Воронежская область вошла в десятку самых футбольных регионов России. Это следует из рейтинга РБК и Sport Connect.
Спорт
Объявлен состав сборной России на «Ски Тур»
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своём «инстаграме» огласила состав сборной на «Ски Тур», который пройдёт с 15 по 23 февраля в Швеции и Норвегии.
Политика
Геннадий Зюганов поддержал бога в Конституции
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.
Общество
МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра
МВД России предлагает записывать процесс прохождения техосмотра автомобилей на видео.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Происшествия
Украденный в детстве отцом россиянин нашел мать через 20 лет
Россиянин, который в детстве был украден отцом, через 20 лет нашел свою мать в Волгоградской области и впервые получил паспорт.
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.
Политика
Песков рассказал, кто отвечает за политику Кремля в отношении Украины
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле за политику в отношении украинской стороны отвечает замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, передает РИА "Новости".
Кино
«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер
Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Космос
Инопланетная жизнь может существовать вокруг белых карликов
Исследователи подозревают, что жизнь может возникнуть возле звезд солнечного типа.
Общество
Ураган помог самолету быстрее долететь из Нью-Йорка в Лондон
«Боинг-747» авиакомпании British Airways поставил рекорд скорости для рейсовых самолетов по преодолению расстояния от Нью-Йорка до Лондона.
Общество
Мишустин разрешил выращивать коноплю и опийный мак
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снятии запрета на культивацию наркосодержащих растений — конопли и мака снотворного.