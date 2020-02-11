Экономика

REGNUMREGNUMПутин дал оценку проекту «Восток Ойл»

Глава государства отметил, что реализация проекта позволит нарастить грузопоток по Северному морскому пути и укрепить позиции России в Арктике. Он пожелал Сечину успеха в работе над проектом «Восток Ойл». «Нужно только всё как следует посчитать», — добавил Путин.
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с чего всё началось
Реализация проекта «Восток Ойл» позволит сформировать на севере России новую «нефтегазовую провинцию» и увеличивать ВВП страны на 2% ежегодно, заявил в ходе встречи
 с президентом России Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин.
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