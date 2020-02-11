с чего всё началось

Глава государства отметил, что реализация проекта позволит нарастить грузопоток по Северному морскому пути и укрепить позиции России в Арктике. Он пожелал Сечину успеха в работе над проектом «Восток Ойл». «Нужно только всё как следует посчитать», — добавил Путин.

Общество Голодец станет зампредом правления Сбербанка Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец после согласования кандидатуры с ЦБ станет зампредом правления Сбербанка, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Политика Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.

Авто КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.

Общество Белоруссия нашла способ компенсировать поставки нефти из России Белоруссия нашла способ компенсировать недостаток поставкок нефти из России: республика отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба».

Спорт Объявлен состав сборной России на «Ски Тур» Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своём «инстаграме» огласила состав сборной на «Ски Тур», который пройдёт с 15 по 23 февраля в Швеции и Норвегии.

Политика Геннадий Зюганов поддержал бога в Конституции Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Культура Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2» Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.

Политика Песков рассказал, кто отвечает за политику Кремля в отношении Украины Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле за политику в отношении украинской стороны отвечает замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, передает РИА "Новости".

Кино «Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".