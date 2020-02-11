Политика
REGNUMПутин дал оценку проекту «Восток Ойл»
Нефтегазовый проект «Восток Ойл» по освоению месторождений на Таймыре является крупным и перспективным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщает 11 февраля пресс-служба Кремля.
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Армия и оружие
В Кремле оценили ситуацию в Идлибе
В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из сирийского Идлиба.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Политика
В МИД России спрогнозировали срыв нормандского саммита в апреле
Замглавы МИД напомнил, что на первой встрече "нормандского формата" в Париже лидеры стран договорились о разведении сил вдоль линии соприкосновения, открытии новых пропускных пунктов, обмене пленными, законодательном закреплении Киевом "формулы Штайнмайера" и согласовании правовых аспектов Донбасса.
Гаджеты
Керамический смартфон Xiaomi Mi Mix 2S продают в РФ за полцены
Напомним, Xiaomi Mi Mix 2S на рынке доступен с 2018 года.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Здоровье
Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава
Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
Экономика
Как Белоруссия зарабатывает на российской рыбе?
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 8A Dual
Экономика
Минтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай
Минтранс РФ оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 млрд рублей.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Общество
В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess
Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
Здоровье
Российских врачей научили распознавать коронавирус
Двое граждан Китая, госпитализированные в Забайкалье и Тюменской области, готовятся к выписке.
Общество
Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в прозрачном платье
Российская теннисистка Мария Шарапова пришла на вечеринку по случаю вручения премии американской киноакадемии «Оскар» в откровенном прозрачном платье.
Общество
Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей
Руководство ГТРК «Камчатка» не намерено увольнять ведущую Александру Новикову, которая рассмеялась при чтении новости об индексации пособий льготникам.
Шоу-бизнес
У Курниковой и Иглесиаса родился третий ребенок
Третий ребенок появился в семье российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса.
Кино
Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020»
Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.
Здоровье
Заболевшую коронавирусом студентку выписали после лечения в Тюмени
Студентка из Китая, у которой в декабре диагностировали коронавирус нового типа, выписана из больницы в Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Инну Куликову.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных
Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе.
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Шоу-бизнес
Пугачева пришла на премьеру фильма в лосинах и толстовке
В последнее время Алла Борисовна не часто выходит в свет. Премьеру фильма «Лед 2» она все-таки решила посетить.
Здоровье
С 13 февраля в Липецке начинается карантин по гриппу и ОРВИ
Как сообщалось ранее, в Липецке уже началась эпидемия среди школьников, которые превысили эпидемический порог по числу заболевших на 8.7%.
Политика
Лукашенко призвал белорусские телеканалы переходить на свой контент
Лукашенко выразил недоумение тем, что руководитель канала ОНТ Марат Марков «сидит на платформе ОРТ», призвав к отказу от зарубежных ресурсов.
Футбол
Администратор «Уфы» заменил судью в матче с «Араратом»
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Политика
В Нью-Гэмпшире начинаются праймериз демократов и республиканцев
В штате Нью-Гэмпшир сегодня проходит первое голосование в рамках первичных партийных выборов (праймериз), где, судя по опросам общественного мнения, бывший вице-президент США Джозеф Байден может опять занять только четвертое место.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».