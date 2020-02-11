Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПутин отметил важность арктического проекта «Восток ойл» для России

Говоря о масштабном проекте «Восток Ойл» по формированию новой нефтегазовой провинции на Таймыре, глава государства отметил, что его реализация поможет увеличить ВВП страны, нарастить грузопоток по Северному морскому пути и в целом укрепить позиций нашей страны в Арктике.
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с чего всё началось
Реализация проекта «Восток Ойл» позволит сформировать на севере России новую «нефтегазовую провинцию» и увеличивать ВВП страны на 2% ежегодно, заявил в ходе встречи
 с президентом России Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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