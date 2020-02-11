с чего всё началось

Говоря о масштабном проекте «Восток Ойл» по формированию новой нефтегазовой провинции на Таймыре, глава государства отметил, что его реализация поможет увеличить ВВП страны, нарастить грузопоток по Северному морскому пути и в целом укрепить позиций нашей страны в Арктике.

Экономика Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.

Экономика Глава ФРС США: коронавирус повлияет на всю глобальную экономику Мировая экономика будет испытывать негативные последствия из-за вспышки коронавируса в Китае, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл 11 февраля в докладе конгрессу США.

Общество ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому типу коронавируса 2019-nCoV, теперь заболевание называется COVID-19.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.

Энергетика «Газпром» заявил об отсутствии планов по разделу компании Идеи раздела «Газпрома» на добывающую и транспортную компании и либерализации экспорта газа (трубопроводный газ в России может экспортировать только «Газпром») «не имеют поддержки руководства страны».

Происшествия В Башкирии на улице нашли двухлетнего ребенка с обморожением Женщина тут же бросилась на улицу и обнаружила ребенка во дворе частного дома без верхней одежды с сильным переохлаждением.

Общество Airbus показал модель пассажирского «смешанного крыла» Концерн Airbus на авиасалоне в Сингапуре представил модель пассажирского самолета, который создан по схеме «смешанного крыла» с двигателями, установленными в хвостовой части, пишет Bloomberg, сравнивая проект лайнера с летающими аппаратами из фильмов «Звездные войны».

Политика Зеленский уволил представителя Украины в минской группе Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.

Космос Создатели «Федора» разрабатывают робота с приводами нового типа Речь идет о системе на основе т.н. "нежестких шарниров", которая позволит новому роботу от создателей "Федора" двигаться более плавным и естественным образом.