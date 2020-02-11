Экономика
Экономика сегодняПутин отметил важность арктического проекта «Восток ойл» для России
Говоря о масштабном проекте «Восток Ойл» по формированию новой нефтегазовой провинции на Таймыре, глава государства отметил, что его реализация поможет увеличить ВВП страны, нарастить грузопоток по Северному морскому пути и в целом укрепить позиций нашей страны в Арктике.
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Экономика
Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях
Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Хоккей
«Сибирь» прервала победную серию, проиграв «Куньлуню»
Шоу-бизнес
Экс-супруг рассказал о 12-дневном браке с Андерсон
Напомним, что возрастная разница между экс-супругами составляет 22 года. Питерс расстался с Андерсон по смс.
Экономика
Глава ФРС США: коронавирус повлияет на всю глобальную экономику
Мировая экономика будет испытывать негативные последствия из-за вспышки коронавируса в Китае, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл 11 февраля в докладе конгрессу США.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство Сирии заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил, сообщает ТАСС.
Общество
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому типу коронавируса 2019-nCoV, теперь заболевание называется COVID-19.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Шоу-бизнес
Пугачева пришла на премьеру фильма в лосинах и толстовке
В последнее время Алла Борисовна не часто выходит в свет. Премьеру фильма «Лед 2» она все-таки решила посетить.
Общество
Пожаловавшийся на Водонаеву в полицию мужчина объяснил свой поступок
Слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов обратился в полицию после высказываний модели Алены Водонаевой из личных принципов.
Общество
Четыре страны отказались принять лайнер Westerdam из-за коронавируса
Игры
Авторы The Last of Us Part II показали ключевые арты, статуэтку Элли и динамическую тему для PS4
11 февраля представители студии Naughty Dog опубликовали два ключевых арта The Last of Us Part II и запустили раздачу динамической темы для PS4.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями
Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
Происшествия
Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене
Семейную пару из Калининграда обвинили в государственной измене в пользу спецслужб Латвии.
Шоу-бизнес
Лицо новорожденной дочки показал Дмитрий Тарасов
Имя новорожденной чета Костенко-Тарасовых пока держит в секрете. На фото можно рассмотреть личико малышки.
Энергетика
«Газпром» заявил об отсутствии планов по разделу компании
Идеи раздела «Газпрома» на добывающую и транспортную компании и либерализации экспорта газа (трубопроводный газ в России может экспортировать только «Газпром») «не имеют поддержки руководства страны».
Происшествия
В Башкирии на улице нашли двухлетнего ребенка с обморожением
Женщина тут же бросилась на улицу и обнаружила ребенка во дворе частного дома без верхней одежды с сильным переохлаждением.
Общество
Airbus показал модель пассажирского «смешанного крыла»
Концерн Airbus на авиасалоне в Сингапуре представил модель пассажирского самолета, который создан по схеме «смешанного крыла» с двигателями, установленными в хвостовой части, пишет Bloomberg, сравнивая проект лайнера с летающими аппаратами из фильмов «Звездные войны».
Политика
Зеленский уволил представителя Украины в минской группе
Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.
Космос
Создатели «Федора» разрабатывают робота с приводами нового типа
Речь идет о системе на основе т.н. "нежестких шарниров", которая позволит новому роботу от создателей "Федора" двигаться более плавным и естественным образом.
Происшествия
Бывшим полицейским назначили длительные сроки
Космос
Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
Авто
Опубликованы первые «живые» изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
Армия и оружие
Число пострадавших при ударе Ирана военных США превысило 100 человек
Технологии
Из-за коронавируса Sony отказалась от выставки MWC 2020
Компания Sony официально отказалась от проведения собственного мероприятия в рамкам ежегодной выставки MWC 2020, которая пройдёт в Барселоне.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»
«Газпром» рассчитывает запустить газопровод «Северный поток – 2» в конце 2020 года, говорится в презентации нефтяной компании, подготовленной ко Дню инвестора предприятия.
Шоу-бизнес
Актер из «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет
Стало известно о кончине Рафаэля Коулмэна, ему было всего 25 лет.
Технологии
В IBM назвали основные проблемы в кибербезопасности
Компания IBM составила ежегодный индекс киберугроз IBM X-Force Threat Intelligence Index 2020 для оценки изменения работы хакеров за последние годы.