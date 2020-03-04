Политика
ИзвестияПутин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году. Восьмой эпизод беседы главы государства с журналистом Андреем Ванденко опубликован в среду, 4 марта.
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Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.Известия01:44
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