с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году. Восьмой эпизод беседы главы государства с журналистом Андреем Ванденко опубликован в среду, 4 марта.

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

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