Коронавирус
Взгляд.руПутин дал поручение о списании налогов для малого бизнеса и НКО
Глава российского государства Владимир Путин поручил к 1 июня списать налоги и страховые платежи за второй квартал для малого бизнеса и НКО, пострадавших в результате ситуации с коронавирусом, сообщил Кремль.
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с чего всё началось
«Правительству Российской Федерации обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в том числе тех, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями», — говорится в поручении президента.ФАН15 мая в 15:35
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Эдуард Исаков: «Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы»
Калужские Губернские Ведомости14 мая в 05:38
Путин поручил списать налоги и взносы малым и средним предприятиям за второй квартал 2020 года
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Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
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