с чего всё началось

Глава российского государства Владимир Путин поручил к 1 июня списать налоги и страховые платежи за второй квартал для малого бизнеса и НКО, пострадавших в результате ситуации с коронавирусом, сообщил Кремль.

Путин дал поручение о списании налогов для малого бизнеса и НКО

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