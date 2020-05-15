Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение изменений в законодательство, которые предусматривают специальные доплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Политика В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора» Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа. 403

Политика США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2 Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года. 879

Хоккей СКА обменял Плотникова в «Амур» на Руденкова СКА и «Амур» произвели обмен: в хабаровский клуб отправился нападающий Сергей Плотников, а в Санкт-Петербург переезжает форвард Игорь Руденков.

Армия и оружие Второй из четырёх самолётов с российскими военными вернулся из Сербии «На аэродром Чкаловский (Московская область) прибыл второй самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны. 19

Здоровье Главный онколог Минздрава назвал симптомом рака потерю веса Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания является потеря массы тела. 228

Происшествия В Петербурге администратор автосервиса протаранил грабителей Администратор автосервиса спровоцировал ДТП в Петербурге, наехав на автомобиле на мужчин, которые ограбили место его работы и скрылись, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. 32

Общество Попова: в России остановлен рост распространения коронавируса Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся в последние месяцы остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку. 1,2K

Армия и оружие NI: новая тактика ВМФ России поставила под удар подводный флот НАТО Издание «ПолитРоссия» опубликовало перевод статьи обозревателя американского издания The National Interest Питер Сучиу, который считает, что Россия намерена противостоять НАТО в Мировом океане, для чего осваивает новую тактику борьбы с подводными лодками Альянса. 1

Общество В Варшаве полиция разогнала протестующих предпринимателей Польские полицейские применили слезоточивый газ против предпринимателей, которые устроили акцию протеста на Замковой площади в центре Варшавы. 8

Футбол Тульский «Арсенал» возобновит матчи с 21 июня Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Российского футбольного союза. 63

Общество Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. 293

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 374

Политика Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. 15

Музыка Участники «Евровидения-2020» дистанционно исполнили совместную песню Участники отмененного «Евровидения-2020» в ночь с 16 на 17 мая выступили на специальном онлайн-концерте «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light), где дистанционно исполнили композицию Love Shine a Light каждый из своего города. 19

Общество Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. 862

Шоу-бизнес Друг Аллегровой показал ее фото без макияжа и парика В Сети появилось фото певицы Ирины Аллегровой без макияжа и парика.

Общество В Подмосковье с 18 мая возобновят работы на объектах ЖКХ Работа промышленных предприятий и строительство будут запущены в Подмосковье с 18 мая, также начнутся работы на объектах ЖКХ.

Футбол Семак рассказал о недовольстве среди футболистов «Зенита» Наставник «Зенита» Сергей Семак заявил, что в его клубе некоторые игроки были не рады, что им пришлось остаться в Санкт-Петербурге на период пандемии коронавируса.