Экономика
ИА Красная ВеснаПутин дал поручение проработать вопрос хеджирования цен на нефть
Поручение изучить возможность хеджирования цен на нефть в России дал Президент РФ Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 июля журналистам.
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Футбол
Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
7 августа чемпион страны и обладатель Кубка страны сыграют за Суперкубок России. Календарь чемпионата еще не утвержден.
Вести.Ru 11:25
Транспорт
Власти Петербурга пока не планируют делать въезд в центр платным
Въезд в центр Петербурга пока не станет платным. Ранее говорилось о планах освободить главные улицы от движения.
Neva.Today 11:59
Политика
Украина договорилась с ЕС о кредите на €1,2 млрд
Евросоюз и Украина подписали меморандум и кредитное соглашение о выделении Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
Наука
В Италии антитела к коронавирусу нашли у 4% кошек и собак
Наибольшее число питомцев с антителами было выявлено среди тех, чьи хозяева сами переболели COVID-19 - 12,8% собак и 4,5% кошек.
Новые Известия 12:14
Политика
Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он запечатлен на фото, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции.
РИА Новости 10:17
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс вчера в 04:32
Общество
Заболеваемость пневмонией в Петербурге в мае выросла в десять раз
Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 10:55 — REGNUM В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией в мае выросла в десять раз.
REGNUM 03:55
Киберспорт
Microsoft показала 8 минут геймплея Halo Infinite
В рамках Xbox Games Showcase студия 343 Industries показала новый кинематографичный трейлер и 8 минут геймплея Halo Infinite.
Игромания.ру 12:23
Общество
Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия 11:38
Здоровье
Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
Музыка
The Rolling Stones выпустили неизвестную ранее песню
Легендарная рок-группа The Rolling Stones решила порадовать своих поклонников и выпустила неизвестную ранее песню.
Комсомольская правда 07:04
Политика
Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана
Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
Общество
Алиханов рассказал, как возил дочь по больницам Калининграда
Губернатор Антон Алиханов рассказал о своём опыте получения медицинской помощи в Калининграде.
Калининград.Ru 11:33
Общество
Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
RT на русском 09:36
Экономика
Россиянам могут запретить покупку иностранных ценных бумаг на ИИС
Инвестирование в иностранные ценные бумаги через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) может быть запрещено, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках онлайн пресс-конференции, проведенной на площадке ТАСС.
ТАСС 07:36
Общество
Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице
Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
Рамблер вчера в 08:27
Происшествия
Литва выдала России сына осужденного экс-директора завода «Автоприбор»
По требованию Генеральной прокуратуры Литва выдала России Петра Мельникова, сына уже осужденного экс-директора завода "Автоприбор".
РЕН ТВ 09:41
Общество
Российский депутат голыми руками порвал возмутивший его асфальт
В Орловской области местный депутат Михаил Вдовин выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей и голыми руками порвал покрытие.
Lenta.ru 11:51
Происшествия
Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова
Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru 11:03
Здоровье
В Минздраве заявили о росте числа вирусных пневмоний в Татарстане
Проведение качественных анализов выявило в Татарстане рост числа вирусных пневмоний.
Новый Век 09:01
Музыка
Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта
Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта.
Культуромания 06:31
Хоккей
Новый клуб Национальной хоккейной лиги получил название «Сиэтл Кракен»
Новый клуб из Сиэтла, который начнёт играть в Национальной хоккейной лиге, получил официальное название — «Сиэтл Кракен».
Чемпионат 12:10
Шоу-бизнес
Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа
Оказалось, генеральный директор Tesla хотел нанять Херд круглосуточную охрану от Джонни Деппа.
Рамблер 11:30
Экономика
Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК вчера в 10:06
Общество
Макаревич подаст в суд на единоросса за строчки из песни в агитации
Поэт и музыкант Андрей Макаревич решил подать в суд на депутата горсовета Новосибирска от «Единой России» Сергея Бондаренко за использование строчки из его песни в агитации.
РБК 08:32