Президент России Владимир Путин дал ряд поручений из-за ситуации с распространением нового коронавируса в Дагестане, заявления прозвучали в ходе совещания с руководством и представителями общественности республики.

Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане

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