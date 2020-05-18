Коронавирус
РИА НовостиПутин заявил, что ситуация в Дагестане требует неотложных мер
"Ситуация в Республике Дагестан сложная и требует дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства России", - сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
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Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ 07:13
Фигурное катание
Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Среди направлений Путин выделил беспилотники, генетику, медицину и образование.
Эхо Москвы вчера в 12:34
Гаджеты
Компактный iPhone 12 показали на рендерных снимках
Новый смартфон iPhone 12 от компании Apple может получить 5,4-дюймовый дисплей разрешением 131 на 64 пикселей.
Экономика сегодня 17:12
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Культура
Key Buyers Event: Digital edition объявил программу
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Первый виртуальный рынок российского контента, организованный компанией «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы, начнется 8 июня, сообщает пресс-служба «Роскино».
Кинобизнес сегодня 11:40
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
Политика
В Киеве забросали яйцами редакцию проекта «Гордон»
В понедельник вечером группа из нескольких десятков радикалов устроила провокацию у входа в находящуюся в Киеве редакцию проекта "Гордон".
Вести.Ru 16:41
Кино
Дэвид Аркетт появится в новом «Крике»
Кортни Кокс и Дэвид Аркетт сыграли в четвёртой картине франшизы.
Inc-news.ru 17:12
Экономика
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций.
Российская газета 06:40
Общество
Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек
Уровень безработицы в России вырос, число оставшихся без работы достигло 1,6 млн человек, сообщил министр труда Антон Котяков в эфире Первого канала.
РБК 18:46
Футбол
Сергей Семак продолжит возглавлять «Зенит»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона, продолжит и далее тренировать команду.
Inc-news.ru 10:45
Общество
В Москве за сутки скончался 71 человек с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончался 71 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией.
Росбалт 18:40
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
Уровень циркуляции коронавируса в России, скорее всего, идет на спад, считает директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
РИА Новости 17:32
Кино
Мелодрама «Разбитое зеркало» стартует на ТВ
С 18 мая на ТВ стартует остросюжетная мелодрама "Разбитое зеркало". Это история благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну.
Российская газета вчера в 10:07
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Музыка
В 2021 году «Евровидение» состоится в Роттердаме
65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме, 16 мая сообщает пресс-служба конкурса.
ИА Красная Весна вчера в 02:22
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ в следующем сезоне
Самым высокооплачиваемым игроком является нападающий бело-голубых Вадим Шипачев с зарплатой 120 млн рублей.
Bookmaker-ratings.ru 14:45
Общество
Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире Первого канала дала прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 18:26
Недвижимость
Кризис повысил спрос на апартаменты
Кризис повысил спрос на апартаменты В Москве спрос на апартаменты по итогам первых четырех месяцев 2020 года оказался более устойчивым, чем на квартиры.
Коммерсантъ 18:31
Происшествия
Стена жилого дома обвалилась в Одессе
Стена пятиэтажного жилого дома обвалилась в Одессе. Об этом сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Вечерняя Москва 10:57
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
Политика
Трамп анонсировал важное заявление о вакцине от коронавируса
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США в ближайшее время опубликуют важную информацию о лечении больных с коронавирусом нового типа и разработке вакцины от этой инфекции.
Аргументы и Факты 17:18
Политика
Особое мнение: Гарри Каспаров
Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.
Эхо Москвы 14:12
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Футбол
Источник: У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус
Российская газета 17:21
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:10