"Ситуация в Республике Дагестан сложная и требует дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства России", - сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.

Путин заявил, что ситуация в Дагестане требует неотложных мер

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